Pourquoi la pénurie de personnel pour accompagner les élèves handicapés sévit dans la région mentonnaise

La circonscription de Menton (celle-ci couvre l’ensemble du territoire de la Riviera française, auquel s’ajoute la commune de Cap-d’Ail., ndlr) manque toujours cruellement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).

Sur les 186 enfants ayant reçu une notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour cette année scolaire, 138 bénéficient actuellement d'un accompagnant - individuel ou mutualisé.

Il reste ainsi 48 élèves non suivis dans la circonscription : 28 sont scolarisés à Menton, 8 à Beausoleil, 6 à Roquebrune-Cap-Martin, 5 à Cap-d’Ail, et un à Sainte-Agnès.

Pas de candidats selon le rectorat de Nice

"La situation est effectivement difficile dans ce secteur", reconnaît le rectorat de Nice, qui évoque des difficultés de recrutement sur l'est du département. "On a les moyens, mais pas les profils qui correspondent. On a 115 postes supplémentaires à pourvoir au niveau départemental cette année, et la circonscription de Menton est bien sûr une priorité, mais ce sont les candidats qui manquent à l’appel", justifie encore l’académie, qui prévoit de relancer "une grande campagne de communication avec Pôle emploi".

Des arguments que Valentine (le prénom a été modifié., ndlr) a du mal à croire. La jeune femme, actuellement surveillante de cantine à Menton, tente de postuler auprès de l'académie de Nice depuis 2019 pour devenir AESH. En vain. "J’ai découvert ce métier en octobre 2019, et j'ai tout de suite compris que celui-ci correspondait à mon profil et mes attentes, raconte cette maman de trois enfants. J’ai alors entrepris toutes les démarches nécessaires et suivi la procédure de Pôle emploi. Mon premier entretien à Nice, à cette époque, s'est conclu par un avis favorable. Dès janvier 2020, je faisais ainsi partie du vivier mentonnais."

De janvier à juillet 2020, Valentine est embauchée comme AESH pour s'occuper d'un enfant scolarisé à Menton. Ce sera sa première et dernière expérience. Depuis, elle n'a plus jamais exercé à ce poste, malgré de nombreuses relances et échanges de mail avec les services. En octobre 2021, alors qu'elle postule à nouveau, le rectorat lui annonce même que sa candidature ne sera pas retenue cette année, sans explications supplémentaires.

Valentine pense connaître la raison de ce revirement. "En octobre 2020, on m’avait à nouveau proposé un poste concernant deux élèves, mais ils étaient scolarisés dans une école éloignée de celle où je travaille comme surveillante de cantine, et je ne pouvais pas m'y rendre à temps après le service, explique la jeune femme. J'avais alors demandé si un arrangement était possible mais l'académie a considéré cela comme un refus de poste. Ce n'était pas le cas, je ne pouvais pas quitter mon emploi pour devenir exclusivement AESH car j'étais en contrat jusqu'à la fin de l'année, et que j’en avais besoin pour vivre… Je pense qu’ils me le reprochent depuis."

"Au niveau des candidatures, on privilégie plutôt le qualitatif que le quantitatif. On préfère chercher d'autres candidats plutôt que d’embaucher quelqu’un qui n’a pas retenu toute notre validation", balaie-t-on du côté du rectorat de Nice.

Salaires pas assez attractifs

Comment expliquer, alors, ce manque de candidats à Menton et dans sa région? Pour l’académie, l’explication se trouverait du côté de la Principauté voisine… "Les écoles où il y a des manques sont toutes situées dans des communes proches de Monaco… En France, les AESH sont payés au SMIC [11,07 euros horaire brut, ndlr] donc beaucoup de personnes préfèrent aller travailler à Monaco."

Dans les faits, la problématique est loin d'être propre à l'est du département. Lors de sa conférence de presse de rentrée, fin août dernier, la nouvelle rectrice de l'académie de Nice, Natacha Chicot, indiquait que le rectorat faisait face à des difficultés de recrutement des AESH sur l’ensemble des Alpes-Maritimes, "où les besoins croissent d'environ 10% chaque année".