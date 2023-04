Pour la Journée internationale du sport au service de la Paix, 400 collégiens ont participé au rallye Princesse Charlène à Monaco

Ils ont tous reçu un tee-shirt floqué aux couleurs de la manifestation… Et en ont profité pour s’écrire les uns les autres des mots dessus. Comme pour garder un souvenir personnalisé de la journée.

Ce jeudi, ce sont près de 400 collégiens des classes de 3e des établissements de Monaco qui ont pris part à la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, fédérant les actions de plusieurs entités: la Fondation Princesse Charlène; Peace & Sport; l’association des parents d’élèves de Monaco; le comité Monégasque Antidopage; la Fédération Monégasque d’Aviron et l’Académie de la Mer.

Pour se mettre en jambes, les collégiens se sont frottés au rallye Princesse Charlène. Descendant de l’Annonciade au pas de course pour des épreuves façon Koh-Lanta sur la plage du Larvotto avant de regagner le collège Charles-III en petite foulée.

"Les épreuves étaient chronométrées avec des relais et des exercices de sauvetage sur la plage, avant une épreuve cérébrale avec un QCM", détaille Dominique Verger, coordinateur de ces épreuves d’EPS pour le collège Charles-III.

En parallèle, les ambassadeurs de la Fondation Princesse Charlène Paula Radcliffe, Kevin Crovetto et Pierre Frolla, et les championnes de la Paix Marlène Harnois et Pernilla Wiberg, étaient présents pour partager, après l’effort, leurs expériences d’athlètes avec les élèves. Et diffuser ces valeurs portées par les entités organisatrices faisant du sport un vecteur pour la paix et le vivre ensemble.