Pour la 7e édition des Apprentis collectionneurs, les lycéens monégasques ont choisi une œuvre d'art en Suisse qui rejoindra le NMNM

MoMo, un pont artistique pensé entre Monaco et Molenbeeck

C’est une fidèle des expositions du NMNM, où elle a déjà présenté ses installations et créations ces dernières années. En début d’année, Laure Prouvost qui vit et travaille en Belgique a accepté la proposition des équipes du musée pour développer le projet baptisé "MoMo" qui se formalise par l’établissement d’une correspondance informelle entre Monaco et Molenbeek, commune de la région de Bruxelles connue comme un point chaud de la capitale belge.

Deux territoires qui, sur le papier, n’ont pas grand-chose en commun.

C’est ce qui a nourri la démarche publique, imaginée pour s’inscrire dans la vie de la Principauté. Les premiers signes sont visibles encore pour quelques jours sur le toit de la Villa Paloma où flottent une série de huit drapeaux. "Une manière de s’emparer de l’espace public, pour créer du lien et rapprocher les gens entre eux", note Benjamin Laugier.

Sur les étendards laissés aux mouvements du vent, Laure Prouvost a décliné des seins, motifs récurrents dans son travail qui font écho aux sens et la maternité. Couplés à de courtes interventions poétiques en jeux de mots bien tournés comme I sea you ou Your the breast. Les drapeaux quitteront la Principauté dans quelques jours pour flotter lors d’une parade en Belgique, dans les rues de Molenbeeck. Comme pour commencer à tisser le lien.