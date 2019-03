Comme c’est le cas une fois par an, les portes de l’École supérieure d’arts plastiques, Pavillon Bosio, seront ouvertes ce samedi pour permettre au public de découvrir le travail des étudiants de l’établissement. Dessins, installations, vidéos, volumes, projets collectifs, projets scénographiques seront présentés sous la forme d’un accrochage.

Plus largement, il sera possible pour des candidats intéressés d’intégrer l’école, d’échanger avec les enseignants et les étudiants autour des formations proposées par l’école. Notamment le diplôme national d’art valant grade de Licence (bac + 3) et le diplôme national supérieur d’expression plastique valant grade de Master (bac + 5).