Plus de 5.650 élèves de Monaco ont repris le chemin des classes ce lundi

Hier, une semaine après leurs homologues français, 5657 élèves de la Principauté ont effectué leur rentrée scolaire. Accompagnés de leurs parents – un soutien précieux – pour les plus petits. En totale autonomie pour les adolescents évoluant au collège et lycée. La rédaction de Monaco-Matin s’est glissée dans les coulisses de trois établissements: le lycée Albert-Ier, l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré où sont scolarisés les jumeaux princiers et, enfin, le lycée Rainier-III (ex-Lycée technique et hôtelier).

Ambiance.

8h30: l’excellence et rien d’autre au lycée Albert-Ier

Au lycée Albert-Ier, si d’aventure certains élèves avaient encore la tête aux vacances d’été, les mots prononcés dans la salle Armand-Lunel par le proviseur, Pierre Cellario, auront eu le mérite de les recadrer d’emblée. Ici, il est question de maintenir une réputation d’excellence. "L’an passé, nous avons obtenu 100% de réussite au baccalauréat général. En BTS, seulement un élève n’a pas eu son diplôme", a-t-il précisé aux centaines de Terminales, dont c’est l’ultime année dans ces lieux, et aux 32 BTS "Support à l’Action managériale". à ces derniers, le chef d’établissement a signifié l’importance d’appliquer à la lettre les conseils prodigués au fil des mois, en vue de leur imminente insertion professionnelle, et d’arborer une tenue correcte. Veste et cravate pour les garçons, notamment. Pour ceux qui n’avaient pas intégré la consigne, car en t-shirt voire jogging, un discret rappel à l’ordre leur a été adressé.

À l’instar des autres établissements de la Principauté, un propos sur le bien-être à l’école et la lutte contre le harcèlement a été tenu. Au lycée Albert-Ier, le projet "Stop Hate" porté par Audrey Cheynut, professeure agrégée de Lettres classiques, permettra aux élèves volontaires de se former à la lutte contre tout discours de haine.

9h30: les jumeaux princiers main dans la main à FANB

Des parents comme les autres, fondus dans la masse. Deux écoliers tout aussi intimidés par le caractère solennel d’une rentrée qu’excités de retrouver leurs camarades. Hier matin, à pied depuis le Palais princier, le prince Albert II et la princesse Charlène ont accompagné leurs enfants jusqu’à l’Institution FANB, où ils rentraient en classe de CE2 (voir la photo en page 2). Cartable rose pour la princesse Gabriella. Cartable à l’effigie de Sonic et de son acolyte Tails pour le prince héréditaire Jacques.

Au moment où Mgr Dominique-Marie David bénit tous les protagonistes de cet établissement privé du Rocher – y compris les cartables! – les jumeaux princiers se tiennent la main. Une façon, sans doute, de s’apporter un réconfort mutuel avant l’appel, instant qui détermine la composition des classes. "Jacques Grimaldi", "Gabriella Grimaldi". Pour la première fois dans leur scolarité, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques évolueront séparément en classe. Au moment de grimper les escaliers, ce dernier jette un dernier regard en arrière. Couvés par le regard fier et rassurant de ses parents.

11h: la vitrine du savoir-faire au lycée Rainier-III

Au lycée Rainier-III, où évoluent 414 élèves dans les secteurs du tertiaire, de l’industriel et de l’hôtellerie-restauration, Isabelle Bonnal a martelé aux élèves l’importance de valoriser les enseignements professionnels et technologiques. "Aller au lycée Rainier-III, c’est une chance inouïe, pas un pis-aller. D’anciens élèves font ou ont fait des carrières internationales. Il faut cesser de penser que c’est moins bien que le lycée général. Il est très important d’être ancré dans la société, en choisissant notamment un métier porteur d’emplois. Les conditions sont idéales avec des classes peu chargées et des professeurs de qualité."

Photos Manuel Vitali et Stéphane Danna / Dir Com.

Photos Manuel Vitali et Stéphane Danna / Dir Com.

Photos Manuel Vitali et Stéphane Danna / Dir Com.