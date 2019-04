PHOTOS. Technologie, valeurs chrétiennes... Découvrez le nouveau FANB qui vient d'être inauguré à Monaco

"C’est une grande et belle fierté, un honneur également de pouvoir intégrer cet établissement en tant que directeur général. La chance d’une vie!", souligne Christine Lanzerini. "Après avoir fait toute ma scolarité du secondaire aux Dames de Saint-Maur à Monaco, je dirais que la boucle est bouclée. Il y a une résonance encore plus forte pour moi, c’est un sentiment particulier de permettre à FANB d’avoir un second souffle, en conservant ses valeurs et en étant à présent solidement ancré et tourné vers le XXIe siècle."

L’émotion est palpable et il y a de quoi. "Nous sommes très reconnaissants envers Monseigneur Bernard Barsi et le gouvernement princier, qui nous ont permis de penser et d’envisager ce bâtiment comme nous le souhaitions."

Une carte blanche sur l’aménagement intérieur avec, selon nos informations, une enveloppe allouée de deux millions d’euros. "Nous avons fait nos choix, en équipe, selon nos souhaits, nos vœux et nos besoins, explique Christine Lanzerini. Nous sommes davantage dans l’école de demain, avec notamment l’écran numérique interactif (ENI)."

L’institution s’est donc équipée pour permettre un plein développement de l’outil numérique. "C’est un grand défi. Nous sommes très fiers et très contents."

Technologie et foi chrétienne

Le bâtiment de huit étages a été construit pour que la modernité actuelle se conjugue avec valeurs de la chrétienté. Des oliviers présents dans la cour (symbole de paix et fraternité) ont été plantés, tandis que les luminaires reprennent eux aussi la forme de l’arbre.