"C’est une université à taille humaine et connectée", a rappelé Jean-Philippe Muller, directeur général de l’IUM, en faisant visiter au souverain tout l’établissement. Taille humaine, mais casting international avec plus de 80 nationalités qui se côtoient. Parmi les étudiants, une quinzaine de Monégasques et une trentaine de résidents.

Au stade Louis-II depuis 1986

L’Université de Monaco est née en 1986 et était logée ces trois dernières décennies dans les étages de bureaux du stade Louis-II. Les nouveaux locaux occupés depuis la rentrée de septembre totalisent 2.000 mètres carrés sur trois niveaux.

L’école a gagné en confort, en technologie et en espace en quittant Fontvieille pour la Condamine. Les quinze salles de cours sont toutes équipées et connectées. Les étudiants profitent également d’espaces communs agréables, où pour suivre le mouvement environnemental, la mesure a été prise de bannir tout emballage plastique.