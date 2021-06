PHOTOS. Des enfants au cœur d'un jeu fait de joie et d'altruisme à l’auditorium Rainier III

Mercredi, l’auditorium Rainier-III accueillait un spectacle tout à fait particulier. Sept musiciens de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo partageaient la scène avec Annabelle, un personnage féerique porteur de bien-être, d’amour et de joie.

Dans le public, des enfants des écoles Saint-Charles, de la Condamine et de l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré ont été embarqués sur une île merveilleuse où "les sucettes sont en forme de cœur, les ventilateurs font des barbes à papa, où on circule en skateboard et où les arbres vous enlacent lorsque vous êtes tristes".

Bienvenue dans le monde du jeu coopératif "Terre de joie", imaginé par Sandra Meunier, art-thérapeute clown, pour être joué dans les écoles. Par un tirage de cartes, les écoliers sont invités à fermer les yeux et vivre des instants de joie, individuellement et collectivement, grâce à la méditation.

L’objectif : "inviter les enfants à exprimer leurs émotions en valorisant la vie intérieure, la gentillesse et la générosité", explique Sandra Meunier.

Le spectacle donné mercredi était la concrétisation de ce projet pédagogique, lancé en 2019 à Monaco avec l’Éducation nationale. Les enfants ont découvert l’univers d’Annabelle version grandeur nature, mis en musique par les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.

Un moment de rires, de cris, de partage et de beaucoup de belles émotions.