Avis aux lycéens et étudiants en quête d'une nouvelle orientation. La plateforme d'accès à l'enseignement post-bac, Parcoursup, ouvre "officiellement" ses portes ce mercredi 18 janvier.

Dès mercredi, les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation pourront commencer à s’inscrire et sélectionner sur Parcoursup leurs vœux d’études supérieures, parmi 21.000 formations reconnues par l’État. Ils ont jusqu’au 9 mars pour le faire et jusqu’au 6 avril pour clore leur dossier.

Pour vous aider, nicematin.com et varmatin.com organisent un live tchat avec Bruno Magliulo, auteur du livre "SOS Parcoursup" et ancien inspecteur de l'Education nationale. Rendez-vous ce mercredi 17 janvier, à 15h.

En attendant, vous pouvez déjà poser vos questions dans le formulaire ci-dessous.