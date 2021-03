"Pas d'évolution" de violences scolaires selon le recteur d'Académie... mais des parents plus agressifs

Sans atteindre l’ampleur des phénomènes de bande en région parisienne, plusieurs incidents ont eu lieu dans des établissements ces dernières semaines. A Tourrette-Levens, une enseignante a eu le nez cassé en voulant s’interposer lors d’une bagarre entre collégiens, à Menton un élève de 5e s’est introduit au collège Guillaume-Vento avec un pistolet factice... Le recteur d’Académie, Richard Laganier, fait le point sur ces phénomènes de violences scolaires et évoque les dispositifs qui permettent de les prendre en charge.

Constatez-vous une montée de la violence en milieu scolaire?

Nous suivons évidemment avec une attention toute particulière les incidents dont nous avons connaissance dans l’Académie. L’an passé, au cours de l’année scolaire 2019/2022, nous avons recensé exactement 377 faits. Des faits de nature très variables qui vont de l’usage d’alcool ou de stupéfiants aux violences émanant de parents, en passant par des faits de vol ou de jets de projectiles. À l’heure actuelle, alors que l’année scolaire n’est pas terminée, on est bien évidemment en deçà de ce chiffre...

Mais quelle est la tendance? Constatez-vous une montée des tensions?

Pas particulièrement. En nombre global nous n’avons pas d’évolution significative. Néanmoins, certaines catégories de faits sont en augmentation. Notamment les violences émanant de parents vis-à-vis de personnels de l’Éducation nationale. L’année dernière nous avions comptabilisé 44 incidents de ce type, or nous en sommes déjà à 66. Nous constatons donc une forte hausse de ce type de faits, et tout particulièrement dans le premier degré.

Comment l’expliquer?

Pour le coup, le contexte sanitaire que nous connaissons est un facteur explicatif puisque ces incidents, en partie du moins, sont liés au port du masque. La presse s’est d’ailleurs fait l’écho d’un certain nombre d’entre eux.

Au-delà des violences entre adultes, celles entre élèves ou émanant d’élèves augmentent-elles?

Là encore pas globalement, même si un phénomène émergeant a été constaté dans notre académie, mais pas seulement : il s’agit de bagarres filmées retransmises sur les réseaux sociaux et qui même, dans certains cas, peuvent donner lieu à des paris. C’est un fait nouveau que l’on constate, même s’il reste marginal, et que nous suivons avec vigilance. L’an passé 14 faits de cyber-violence nous avaient été signalés. Même si le nombre est faible nous y apportons une attention toute particulière car nous savons que ce type de dérapages peuvent aller très loin. Chaque situation est donc prise au sérieux.

Comment sont traités ces phénomènes de violence en milieu scolaire?

On a mis en place en 2020 dans toutes les académies, à la demande du ministère, des plans départementaux de lutte contre les violences scolaires. Cette feuille de route vise à renforcer les procédures disciplinaires, mais aussi leur suivi et notamment le suivi des élèves concernés et des sanctions prononcées. Nous avons également renforcé la protection des personnels et nous travaillons actuellement, sur le plan des ressources humaines, à ce renforcement de leur sécurité. Enfin, il y a la prise en charge des effectifs hautement perturbateurs. Il y en a un certain nombre dans l’académie que nous devons accompagner au cas par cas. Et nous avons instauré pour cela une cellule de lutte contre les violences scolaires dans chacun des deux départements de l’académie. Elles se réunissent au moins une fois par mois et suivent de près les élèves les plus en difficulté au travers de tableaux de bords qui croisent, l’absentéisme, la situation des poly exclus, les cas de harcèlement... Et mobilisent s’il le faut un suivi social et judiciaire en concertation avec d’autres services de l’État.

Mais concrètement comment cela se traduit au sein des établissements?

Il y a, le plus en amont possible, un volet préventif. Qui passe notamment par la formation de tous nos personnels, notamment en gestion de crise et en gestion de conflit. Il est aussi demandé aux établissements de procéder systématiquement à une vérification visuelle des sacs des élèves à l’entrée. Chaque chef d’établissement est en lien avec un référent sécurité au sein de la police ou de la gendarmerie. Son premier réflexe en cas d’incident est d’appeler ce référent. Ce travail interservices permet d’être efficace et surtout extrêmement réactif en cas de difficulté. Nous-mêmes, rectorat et inspection d’académie, pouvons intervenir en matière de sécurité grâce à nos équipes mobiles de sécurité. Ces deux cellules départementales, qui regroupent 17 personnels, peuvent venir en appui d’un établissement et rester le temps qu’il faut. On peut, selon la gravité de l’incident, faire une information préoccupante au parquet, on peut déposer plainte, faire appel à l’aide sociale à l’enfance. On peut aussi mettre en place un accompagnement psychologique, tant auprès des élèves que des personnels. Tout dépend de la nature des faits. Mais ce sont des choses que nous faisons régulièrement. Pour mieux réguler un certain nombre de phénomènes que nous constatons dans nos établissements ou à leurs abords.