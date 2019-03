Outward Bound Monaco : Aider les jeunes à découvrir leur plein potentiel

L’association Outward Bound Monaco a organisé, ce jeudi 7 mars, une soirée de bowling au Ni Box, à Monaco, pour vingt-cinq étudiants qui avaient participé au programme Outward Bound en 2018, ou qui y participeront en été 2019. Ce dernier permet aux jeunes d’acquérir les compétences requises dans la vie de tous les jours.

La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur, avec des jeux et des compétitions entre des équipes avec, comme leader, des célébrités sportives, comme Dan Luger, Kevin Dupuis, Calvin Watson, Kory Tarpenning et Rob Kay, partenaire au Blevins Franks, qui a parrainé cet événement.

L’équipe gagnante était celle de Monaco avec pour capitaine Rob Kay, de Blevins Franks.

Des prix pour le meilleur blog de cours 2018 et de cours de photographie étaient aussi remis respectivement à Isabelle Rolfe et à Becky Curtis.

« Une fois de plus, nous sommes heureux d’avoir organisé un bel événement qui a été un vrai succès pour un groupe de jeunes de Monaco », se félicite au nom de son équipe, Michael Peagram, président de Outward Bound Monaco. « Nous sommes très fiers de la contribution que nous apportons à la communauté locale qui permet aux étudiants et anciens élèves d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour faire face aux défis de la vie moderne avec confiance, de la joie et de l’enthousiasme pour le travail d’équipe, de la détermination et de l’entrain. »