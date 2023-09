En ce jour de rentrée scolaire à Monaco, on vous a demandé vos meilleurs et pires souvenirs de reprise

Driiiiing! 8h00, la sonnerie de l’école retentit, et acte le retour sur le chemin de l’école des quelque 5.657 élèves de la Principauté. Une journée spéciale pour parents et enfants, souvent tiraillés entre stress et excitation.

Nous sommes allés à votre rencontre au détour des rues, bars et cafés, pour que vous racontiez vos meilleurs et pires souvenirs de rentrée à Monaco.

Valentine, 31 ans, passée par le collège Charles-III et le Lycée technique et hôtelier (désormais dénommé lycée Rainier-III)

Valentine Photo E.J..

"Je me souviens de ma rentrée en 6e parce que j’avais beaucoup de redoublants dans ma classe. J’étais la plus jeune donc j’étais super impressionnée et j’avais un peu peur. J’étais le bébé de la classe et je n’étais pas très intégrée. Par contre j’ai un bon souvenir de ma rentrée au lycée, j’avais beaucoup de copains dans ma classe et on se connaissait tous donc on savait déjà que l’année allait être folle."

Alexandra, 52 ans, scolarisée à Monaco-Ville jusqu’à la 5e puis au lycée Rainier-III

Alexandra Photo E.J..

"Le jour de ma rentrée au Lycée technique, il y avait la directrice de l’école, qui à l’époque me terrorisait, qui contrôlait les tenues devant la porte. Et ce jour-là, elle m’a renvoyé à la maison parce que j’avais un jean avec de la javel dessus, vous savez pour faire les marques blanches qui étaient à la mode à l’époque. J’avais eu honte et ce n’est vraiment pas un bon souvenir."

Pierre, 60 ans, scolarisé au lycée Albert-Ier

Pierre Photo E.J..

"J’ai un souvenir en particulier, celui de ma première année au lycée Albert-Ier. J’étais nouveau, c’était ma première fois dans ce grand bâtiment qui m’impressionnait déjà avant que j’entre, de par sa taille. Et une fois rentré, nous avons suivi mon professeur principal qui avait sa salle au 2e étage, et dans cette classe, on avait la vue sur le Musée océanographique et sur la mer. C’est un moment qui m’a marqué."

Thierry, 40 ans, scolarisé au collège Charles-III et lycée Albert-Ier

"Je me souviens de ma rentrée en 4e. Je regardais la liste des professeurs et je vois que je n’ai pas la même professeur de SVT que l’an dernier, ce qui m’arrange bien sur le coup parce que j’avais un peu de mal avec. Mais c’était un nom de famille que je ne connaissais pas et, surprise, c’était bien elle ! Elle avait divorcé de son mari entre-temps et a repris son ancien nom. Mais au final ça s’est bien passé et maintenant je la côtoie, puisque je suis professeur dans le même établissement et on s’entend bien."

Alain 73 ans, scolarisé au lycée Albert-Ier

Alain Photo E.J..

"À mon époque, la rentrée se faisait le 1er octobre et je me souviens qu’une année, il avait neigé."

Patrick, 50 ans, scolarisé au lycée Albert-Ier

Patrick Photo E.J..

"Je n’ai pas de mauvais souvenir à part la rentrée en général. Mais une fois qu’on y est, c’est bon, parce qu’on retrouve tous les copains, et à l’époque on se connaissait tous, on se suivait chaque année. La population n’était pas la même que maintenant."

Didier, 47 ans, scolarisé à l’école du Rocher et FANB

Didier Photo E.J..

"Les rentrées, j’étais toujours stressé, mais une fois qu’on entre dans la cour et qu’on revoit les collègues et surtout les copines, on est dans le bal et on danse, c’est parti. Après, les profs, les emplois du temps, les collègues en classe… Je pense que c’est stressant pour tout le monde."