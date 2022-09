On fait le point sur les nouveautés dans les écoles de Cap-d'Ail pour la rentrée scolaire

Sacs Eastpak vissés sur le dos pour les plus grands, la Reine des neiges, One Piece ou Pat patrouille pour les plus petits… 301 petits Cap-d’Allois et Cap-d’Ailloises ont retrouvé leurs maîtresses et camarades ce jeudi matin, non sans quelques larmes pour certains.

Des élèves qui pourront profiter de plusieurs nouveautés pour cette nouvelle année.

Des ordinateurs à André Malraux

À l’école André Malraux d’abord, les 197 enfants vont pouvoir bénéficier de nouveaux équipements numériques: quatre ordinateurs, quatre écrans numériques interactifs (ENI) et une classe mobile de 12 ordinateurs portables.

Budget: 27.500 €. Investissement pour lequel la ville a bénéficié "d’une aide de l’État à hauteur de 70%", précise le maire, Xavier Beck.

Divers travaux ont également été réalisés pendant l’été: mise aux normes des ascenseurs (2.079€), divers travaux de plomberie (4.280€) et mise en place d’un sol souple pour la cour haute (15.660€).

Par ailleurs, une classe de Grande section a également été créée. "Contrairement à l’année dernière, où nous avions une classe de CP/Grande section, une classe de grande section a été créée cette année en fonction des effectifs", explique Christine Fontaine, directrice du service petite enfance, précisant que ces élèves "bénéficient d’un espace de récréation dédié sécurisé".

Un potager à Samuel Paty

À l’école Samuel Paty, un jardin potager a été créé dans la cour de l’école et sera utilisé par les enseignants et les 104 élèves toute l’année. Coût de l’investissement: 3.220 €. Là aussi, plusieurs travaux ont été menés durant les grandes vacances : mise en place d’un portillon d’accès au City stade, mise en place d’une alarme anti-intrusion reliée à la police nationale et à la gendarmerie et divers travaux de remise en état.

Une appli à la crèche des Lucioles

Du côté de la crèche des Luciole, où les petits ont été accueillis dès mercredi, une toute nouvelle application mobile "Kidizz" est proposée pour entretenir le lien entre les parents et le personnel de la crèche. Fonctionnant comme un réseau social, celle-ci permet aux professionnels encadrants de publier en direct infos et vidéos à destination des familles.