On fait le point sur les nombreux changements prévus dans les établissements scolaires à la rentrée 2023

Les annonces sur l'éducation se multiplient. Cette année, la très contestée réforme du baccalauréat de l'ancien ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a pu être appliquée pour la première fois dans son intégralité, la pandémie étant passée, alors le gouvernement relance de nouveaux chantiers pour les écoles, les collèges et les lycées.

Cela a commencé avec les annonces d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur les hausses de salaires des professeurs, et se poursuit avec des annonces qui concernent directement les élèves.

Davantage de lecture pour les CM1 et CM2

Les statistiques publiées en décembre dernier par le ministère de l'Education nationale démontrent que le niveau d'orthographe des élèves de CM2 continue de baisser, à l'approche de leur passage en 6ème.

Face à ce constat, en janvier dernier, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye avait dévoilé son "plan orthographe". En CM1 et CM2, toutes les classes devront faire deux heures d'écriture et de lecture par jour, au minimum, en plus de la lecture de "deux textes longs" de plus de 1.000 mots, a promis le ministre.

Avec des objectifs clairs, selon le site service-public.fr: "En début de CM1, les élèves doivent arriver à lire de façon fluide un texte à une vitesse de 90 mots par minute. Un soutien spécifique de pratique quotidienne, sur une durée de 4 semaines, est prévu afin que tous les élèves y parviennent. En fin de CM2, la lecture doit pouvoir s’effectuer dans une moyenne de 120 mots par minute".

À noter que le niveau des élèves sera évalué notamment à l'arrivée en CM1, à l'aide des évaluations nationales de français et de mathématiques, qui permettront aux enseignants de repérer toute difficulté.

Enfin, du "soutien renforcé" sera proposé pour tous les niveaux à l'école primaire pour les élèves qui seraient en difficulté.

Au collège, une classe de 6ème "renforcée" et des remplacements

Côté collège, la 6ème va vivre quelques changements importants, qui vont plus que jamais renforcer son rôle de classe transitoire entre l'école primaire et le secondaire. Avec comme symbole, des professeurs des écoles qui viendront intervenir directement au sein des collèges, "pour favoriser la transition [...] et soutenir l'apprentissage des savoirs fondamentaux", selon le ministère.

Parmi les autres nouveautés, le dispositif "devoirs faits", déjà existant sur la base du volontariat, sera rendu obligatoire pour "davantage d'autonomie" et pour "réduire les inégalités devant les apprentissages". Plus de la moitié des élèves ne prennent pas part au dispositif actuellement.

Enfin, comme à l'école, il y aura davantage de soutien au programme, avec "une heure de soutien ou d'approfondissement en mathématiques ou en français autour des compétences clés", toujours selon le ministère.

En dehors de la classe de 6ème, d'autres nouveautés concernent l'ensemble du collège. Tous les élèves auront désormais accès à une partie du Pass Culture, avec l'extension aux classes de 6ème et de 5ème. De plus, les deux heures de sport hebdomadaires seront "généralisées".

Dernier point concernant les professeurs, ils seront désormais remplacés "plus rapidement", parfois même au sein de l'établissement.

Pap Ndiaye a estimé vendredi 21 avril qu'un "petit tiers de professeurs volontaires" étaient prêts à effectuer des remplacements de courte durée, que ça soit au collège, ou au lycée. Il a également précisé que c'était l'absence qui serait remplacée, et pas forcément la matière enseignée.

Les maths retrouvent leur place dans le tronc commun du lycée

Au lycée, moins de changements mais plutôt des ajustements, voire même un rétropédalage. La réforme du baccalauréat de 2019 avait rendu les mathématiques facultatives dès la 1ère, devenant un enseignement de spécialité comme un autre.

Mais devant le niveau général en chute, le ministère de l'Education nationale a décidé de faire marche arrière, comme annoncé dans un communiqué du 13 novembre 2022. Ainsi, dès la rentrée de septembre, chaque lycéen de 1ère et de Terminale générale aura de nouveau des cours de mathématiques obligatoires dans le tronc commun.