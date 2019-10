Monaco inaugure l'EduLab, un espace innovant où les enseignants sont formés à l’éducation numérique

La réalité virtuelle

Faire de l’élève un acteur à part entière et non plus un spectateur passif. La réalité virtuelle ouvre littéralement les champs du possible.

"On peut simuler la réalité avec aucune conséquence et que de l’apprentissage. En vivant la scène avec émotions et empathie, l’expérience ne se met pas dans la zone d’information du cerveau mais dans celle du souvenir", résume William Eldin, P.-D.G. de XXII.

Se retrouver propulsé dans la bataille d’Austerlitz, causer dans la langue de Shakespeare au beau milieu d’une boulangerie reconstituée, s’entraîner aux gestes de premier secours...

Au-delà d’un coût onéreux à l’unité, la portée éducative est réelle et... ludique.

"Ils peuvent vivre ce qu’il s’est passé il y a 10.000 ans, être immergés au milieu des dinosaures. On apprend plus vite avec des phénomènes d’empathie, on retient plus longtemps car c’est beaucoup plus proche de la conscience."

Le robot Nao

C’est un robot humanoïde de 58 centimètres capable de parler plusieurs langues, de se mouvoir dans l’espace et d’interagir avec les humains en posant des questions. Son petit nom: Nao.

"Il n’obéit qu’aux instructions qu’on lui a données", souffle Frédéric Grelier, responsable marketing d’ERM, une société de solutions didactiques et technologiques. C’est ce qu’on appelle dans le jargon de la programmation. Une matière déjà enseignée une heure par semaine dans les établissements du primaire et secondaire.

"Pour le faire obéir, on utilise un langage de programmation par blocs, lesquels s’emboîtent sous forme de puzzle. On apprend ce nouveau langage du XXIe siècle et on se construit un raisonnement logique."

La numérisation et impression 3D

Autre petit bijou technologique: l’ordinateur de bureau Sprout, signé par HP, qui permet à l’utilisateur de numériser en trois dimensions. À côté, on retrouve des imprimantes pour imprimer un objet aussi vrai que nature.

"L’utilité de cet atelier est de créer du contenu interactif pour augmenter sa présentation, ses cours, ses exposés. Les apprenants sont vraiment maîtres de leur apprentissage et plus dans la passivité », détaille Camille d’Arondel de Hayes, formatrice et media design chez Éducation digitale. On peut enlever les impuretés de l’objet, travailler sur la finesse du rendu."