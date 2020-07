Monaco frôle les 100% de réussite au baccalauréat

Les résultats monégasques au baccalauréat tutoient toujours l’excellence. Au terme d’une année scolaire si particulière, les résultats de la cuvée 2020 sont, eux aussi, bien singuliers: 99,53% de réussite au premier tour.

En chiffres, sur les 427 candidats de la Principauté, 425 ont d’ores et déjà le bac en poche. Et 360 avec mention, dont 83 mentions très bien, 144 bien et 133 assez bien.

"Le système d’éducation monégasque est réputé par sa qualité, il n’a pas failli à sa réputation", se félicite le conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario, qui éloigne la polémique: "Ce n’est pas un baccalauréat au rabais, les résultats le montrent et les élèves n’ont pas ce sentiment."

Car sur la forme, faut-il le rappeler, aucun lycéen n’aura passé d’épreuve orale ou écrite cette année, en raison du Covid-19.

"Nos héros de 2020"

Les résultats pour l’obtention de cet examen sont un reflet des notes de chaque élève au cours des deux premiers trimestres. Une moyenne pondérée par un jury de l’Académie de Nice, qui a examiné chaque bulletin scolaire pour donner la note finale.

"Nous avons eu les résultats très tard dans la soirée", souligne Isabelle Bonnal, la directrice de l’Éducation nationale, qui confirme que chaque dossier a été étudié.

Pour elle, les résultats couronnent une année "très difficile et très stressante pour nos élèves et leurs parents".

Le presque 100% est donc "un rayon de soleil", assure-t-elle. "Les élèves sont nos héros de 2020".

En détail: 100 % des élèves de la filière générale des lycées Albert-Ier et FANB sont bacheliers depuis mardi ; 100% des élèves de BTS également.

En série technique et professionnelle, seuls deux élèves sont au rattrapage. "Dans les faits, nous n’avons plus de nouvelles d’un élève depuis six mois mais il est encore comptabilisé dans nos effectifs. Il y a donc une seule élève de la section STMG qui prépare son oral et toute la communauté éducative la soutient."

Il y a donc de bonne chance, que la moyenne générale des élèves se rapproche encore un peu plus des 100%.

"On récolte le fruit de nos investissements"

Mardi, autour de l’état-major de l’Éducation nationale monégasque, l’heure était à la satisfaction. Celle des résultats positifs. Et celle de boucler une année scolaire inédite.

"Les professeurs ont dû inventer d’autres méthodes de travail, pour éviter un décrochage scolaire. Les efforts ont été immenses, le résultat est la récompense, on récolte le fruit de nos investissements", souligne Patrice Cellario.

Qui rappelle que tout s’est précipité en quelques jours cet hiver pour assurer le télé-enseignement du 18 mars au 11 mai. Voire au-delà pour les élèves qui n’ont pas repris l’école.