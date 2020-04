À Monaco aussi, il n'y aura pas d’épreuves sur table pour le bac et le brevet

"Je viens d’avoir mon bac mention très bien"

Manny Rool, 17 ans, Terminale S à FANB: "C’est une bonne décision. Si les épreuves s’étaient déroulées normalement, beaucoup auraient été désavantagés car les cours à distance ne permettent pas de se préparer au bac dans les meilleures conditions. Chez nous, on est plus distraits, moins disciplinés, les profs ne font pas tous l’appel. Je sais que certains élèves restent au lit pour suivre les cours. Pour ma part, j’essaie de respecter les heures de cours, comme au lycée, et je fais mes devoirs à la maison normalement. Je reste motivée, ça va."

Elle l’est d’autant plus qu’en ce 3 avril 2020, Manny a vu s’évacuer tout stress devant l’annonce du ministre français de l’Éducation nationale: "C’est cool, je viens d’avoir mon bac mention très bien. J’ai 16,1 de moyenne générale."

La lycéenne n’en reste pas moins concentrée et lucide: " Je vais continuer à suivre les cours, mais sans doute m’investir davantage sur les matières importantes pour la suite de mes études." Manny espère intégrer une école de commerce. Elle attend maintenant les résultats de ses souhaits sur Parcours Sup’. Le seul véritable suspense de sa fin d’année de terminale.