MMF : 60 lycéens récompensés

Où en est-on en termes de transition énergétique dans le monde ? Est-ce que l’on peut miser sur une action concertée ? Quels nouveaux risques peuvent apparaître avec cette transition ? Quelle stratégie climatique de l’UE à l’horizon de 2050 ? »

Mardi soir, après leurs cours, les lycéens inscrits au cycle de conférences pour les jeunes de Monaco Méditerranée Foundation, ont su être studieux devant Carole Mathieu, chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri) qui animait une conférence sur le thème « Géopolitique de la transition énergétique ».

Soixante diplômes

Ces questions intéressent les jeunes ; parce qu’il faut construire le monde de demain autour de problématiques essentielles qui vont conduire à des changements radicaux des comportements humains et/ou de la nature. Tout cela, Enrico Braggiotti le sait et c’est pourquoi il propose ces rencontres exceptionnelles.

Mais le président de Monaco Méditerranée Foundation sait aussi que les lycéens apprécient les récompenses - ils sont quelque 120 inscrits pour 2018-2019. Raison pour laquelle, mardi soir, après l’intervention de Carole Mathieu, des diplômes d’assiduité ont été remis à soixante élèves des classes de Première, Terminale, BTS et Diplôme comptabilité et gestion (bac +3) par Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Sandra Braggiotti, représentant son père, Enrico Braggiotti. Étaient également présents Henri Fissore, Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, et Pierre Bardy, représentant Stéphane Valeri, président du Conseil national.

Ces conférences, à l’initiative du président Enrico Braggiotti depuis trois ans, sont organisées avec la Direction de l'Éducation nationale monégasque, l’Ifri et le soutien de la Ni Box.