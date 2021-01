"Migraines effroyables", "tentative de suicide", "solitude"... Ces étudiants oubliés et laminés par la Covid-19 racontent leur descente aux enfers

Seule dans sa chambre de cité-u

Et puis la Covid est arrivée. La petite boursière s’est retrouvée seule dans sa chambre de cité-U. "Seule sans les profs, sans avoir eu le temps de me constituer un groupe d’amis dans le monde nouveau de la fac, seule dans ces cellules... 9 m2 où tu fais 1/4 de tour sur toi-même et tu te laves, 1/4 de tour et tu manges, 1/4 de tour et tu dors et un seul pas en avant et tu sors!"

Pour elle, comme pour la plupart, le confinement est un choc. Celui, très vite, d’un simulacre avec ces enseignements en visio, avec des profs qui, même impliqués, découvrent en même temps cette terra incognita du "loin des yeux, loin de l’interaction et du débat": "On recevait des mails parfois à 23h30 pour des cours en visio le lendemain. Certains jours, on croulait sous les devoirs, puis plus rien. En cours de langues, on ne pouvait plus avancer... et ce simulacre a atteint son comble quand, en fin d’année, les examens se sont le plus souvent réduits à de simples questions à choix multiples. J’en aurais pleuré: je suis étudiante en anglais pas en QCM!!!"

La suite est un engrenage de désillusions, des tempêtes sous un crâne: "On sent bien que tout le monde fait semblant de continuer ses études". Autour d’elle, ça décroche à tout va. A posteriori, Tracy raconte son été.

Cette normalité retrouvée. Ce petit job dans un centre de dépistage covid. Un supplice de tantale. "J’ai gagné trois sous pendant l’été pour soulager mon père qui a un petit salaire. On retrouve nos profs enfin à la rentrée..." et le contrecoup est encore plus impitoyable lorsqu’en octobre, les portes de la fac sont de nouveau closes.