L'uniforme scolaire bientôt instauré en France? Voici ce à quoi il pourrait ressembler

Le débat sur l'uniforme à l'école française n'est pas nouveau. Il revient régulièrement, porté par les déclarations d'un ministre ou par la proposition de loi d'un député.

Cette fois, c'est au tour d'Eric Ciotti. Le président des Républicains a indiqué dans le JDD ce dimanche vouloir expérimenter le port de l'uniforme dans les collèges des Alpes-Maritimes. Une demande appuyée par le président du Département, Charles-Ange Ginésy.

Eric Ciotti rejoint ainsi la demande du maire (RN) de Perpignan Louis Aliot, qui avait proposé jeudi la mise en place d'une tenue uniforme dans les établissements scolaires de la ville, et celle du maire de Béziers Robert Ménard, qui avait exprimé début août son souhait d'expérimenter la mesure dans sa commune.

Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Education, s'était dit fin juillet favorable à l'expérimentation de l'uniforme "si la communauté éducative d'un établissement" le demande.

Il a précisé ce lundi qu'il "annoncerait à l'automne" les "modalités d'expérimentation" de l'uniforme. "Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école. Mais en tout cas je pense qu'elle mérite d'être testée."

Blouse à Béziers, tenue complète à Provins et Sourdun

L'uniforme obligatoire à l’internat d’excellence de Sourdun. Photo d'archives AFP.

Le maire de Béziers a déjà tenté d'instaurer le port de l'uniforme dans sa ville. En 2014, Robert Ménard avait distribué dans une école privée des blouses bleues ornées du blason de la ville. Sa tentative n'avait pas rencontré le succès espéré et les 1.250 tabliers avaient été commandés... pour rien.

En Seine-et-Marne, à Provins, le maire LR Olivier Lavenka avait officialisé en 2018 la mise en place d'un uniforme unique dans les six écoles élémentaires publiques de la ville, après le vote favorable d'une partie des parents d'élèves.

Le trousseau comprenait quatre polos, deux pulls bleu ciel, une veste-sweat de couleur bleu marine, deux pantalons et une jupe bleu marine pour les filles ou un bermuda pour les garçons.

Le coût, 145 euros, et le caractère facultatif de l'uniforme avaient contribué à son échec. "À partir du moment où le ministère de l'Education nationale a refusé de modifier le règlement intérieur, c'était très difficile", avait raconté le maire au Parisien deux ans plus tard.

Il existe un lycée public où l'uniforme s'est imposé: l'internat d'excellence de Sourdun en Seine-et-Marne, créé par Nicolas Sarkozy dans les années 2010.

Il est composé de pantalon de costume ou jupe noir ou bleu marine, chemise blanche, blazer noir ou bleu marine, pull noir, bleu ou gris uni, à encolure dégagée (pas de col roulé) et sans capuche, avec des chaussures de couleur noire.

Polo et gilet à Monaco

Nos voisins monégasques ont instauré l'uniforme obligatoire pour les écoliers du CP au CM2 lors de la rentrée scolaire 2019, après deux années d'expérimentation à l'école de la Condamine.

Le code vestimentaire prévoit un polo blanc et un gilet bleu marine avec le logo de l'établissement. Le bas reste libre et peut être un pantalon, un short ou une jupe. En fonction des établissements, il doit être plus ou moins sombre.