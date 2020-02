Lucas et Julien sont prêts pour le 4L Trophy 2020

À la recherche de sensations fortes, il y a un an, Lucas et Julien se sont lancés un défi de taille : participer au 4L Trophy. Loin de vouloir se confronter aux autres participants ou de s’engager dans un concours de vitesse, leur seul objectif est de pouvoir franchir la ligne d’arrivée.

Chaque année, le rallye du 4L Trophy réserve son lot de surprises. Et, bien souvent, sur les 2500 étudiants en course, beaucoup viennent se confronter à la difficulté de la discipline. C’est entre Biarritz et Marrakech, sur 6000 kilomètres de parcours que ces futurs professionnels de santé vont devoir faire preuve d’esprit d’équipe et d’une grande solidarité.

Le baptême du feu

Tous les deux en conviennent, le rallye-raid du 4L Trophy va leur donner du fil à retordre : « Équipés d’une boussole et d’un roadbook, nous devrons chaque jour rallier un point A à un point B sans aucun système GPS, loin de tout réseau de communication », expliquent-ils. Cette participation sera, pour eux, l’occasion de renforcer leurs liens d’amitié, de représenter leur établissement de formation, l’IFSI, et de contribuer à ce qu’ils affectionnent le plus : l’aide humanitaire.

« On est volontaire pour apprendre à acquérir une autonomie, développer notre travail d’équipe, découvrir de nouvelles valeurs mais surtout se re-découvrir soi-même. » Cet engagement des étudiants est d’une réelle utilité pour l’association Enfants du désert et la Croix-Rouge française.

Mener un projet important

La particularité de cette course tient dans son intitulé. Tous les véhicules en compétition sont des mythiques 4L Renault, dont la production a cessé depuis plus de deux décennies. Et les résultats sont secondaires. Ce raid solidaire en lien avec la Croix-Rouge française et l’association Enfants du désert se veut humanitaire : « On est venu pour participer à un projet humanitaire et se rendre compte des réalités du terrain dans ces pays en sous-développement », ajoute Julien.

Équipés d’un sac de fournitures scolaires et sportives, de 10 kg de denrées et d’une participation financière pour la construction des écoles au Maroc, ces jeunes pilotes ne sont pas venus pour faire de la figuration. Des éléments indispensables qui contribueront à faciliter l’accès à l’éducation aux jeunes Marocains. « Notre objectif est vraiment de pouvoir apporter notre aide et porter le message le plus loin possible. »

Chaque année, les dons se multiplient et des projets d’avenir s’établissent. Cette édition 2020 pourra certainement offrir assez d’argent et de matériel pour construire 22 salles de classe avec 2 blocs sanitaires. Ainsi, environ 250 000 enfants pourront bénéficier de fournitures scolaires ou d’autres dons.

« Une aventure humaine »

Au-delà de son aspect sportif, le 4L Trophy est une grande aventure humaine.

Pour Julien et Lucas, ce sera l’occasion d’enrichir leur expérience d’étudiant en infirmerie : « Si on a l’occasion d’aider ou soutenir la Croix-Rouge sur place, ça serait vraiment une expérience en plus. Leurs conditions de travail dans ces régions isolées sont différentes que dans nos hôpitaux », précise Lucas. Si les deux aventuriers ont décidé de partir, c’est aussi dans l’objectif de faire des rencontres et apprendre des autres : « Le 4L Trophy est une grande école qui nous apprend des choses élémentaires de la vie », ajoute-t-il.

En contact avec d’autres équipages et leurs sponsors, dont ils ont réussi à récolter plus de 12 000 euros, ces deux étudiants ont d’autres projets en tête. Originaires de Nice, ils ont fini par créer une association portant le nom de leur dossard « Équipage 1036 ». Avec elle, ils espèrent s’inscrire dans un projet d’entraide et de partage. Et peut-être profiter de cet élan humanitaire pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire.