L’International school ouvre le bal de la rentrée scolaire à Monaco

Jeudi en France, lundi prochain en Principauté… comme chaque année l’International School of Monaco (ISM) prend un peu d’avance sur la rentrée scolaire et la cloche a sonné ce lundi matin dans les locaux du quai Antoine-1er où les cours ont repris. Une mise dans le bain pour les élèves de la maternelle au lycée qui ont reçu une tablette numérique, un sac à dos et une gourde aux couleurs de l’ISM pour entamer une année scolaire dans cet établissement privé dont la cote ne faiblit pas.

"La popularité de l’école, en effet, ne cesse de grandir", sourit Stuart Bryan qui en a pris les rênes l’an dernier. "Pour cette rentrée nous accueillons 750 élèves, dont 138 nouveaux arrivants. Au total, nous sommes une cinquantaine de plus que l’an dernier".

Une popularité qui a mené à de nouveaux équilibres. "Autant d’élèves, c’est conséquent pour notre école. Nous avons embauché 25 nouveaux enseignants pour répondre à cette augmentation, tous diplômés de masters. Ce qui montre que nous avons la capacité d’attirer les meilleurs étudiants mais aussi les meilleurs professeurs".

Cinquante nationalités sur les bancs

Si l’ISM vise l’excellence académique, sa singularité en Principauté est le nombre de nationalités qui s’y côtoient parmi les élèves. Une cinquantaine encore cette année. "C’est ce qui rend l’école si spéciale", avoue Stuart Bryan. "Parfois dans certaines écoles internationales, ce sont les Britanniques ou les Américains qui dominent les nationalités. Ce n’est pas le cas chez nous, nous sommes réellement une école globale."

Dans les statistiques, les nationalités d’Europe de l’Est ont tout de même augmenté parmi les élèves. Comme un écho à l’actualité. "L’an dernier l’école a soutenu des élèves touchés par la guerre en Ukraine, mais aussi des réfugiés, en accueillant des élèves, en liaison avec l’Éducation nationale monégasque, dont les familles qui n’avaient pas la capacité de payer les droits scolaires de notre établissement. De manière intéressante, nous notons une augmentation de familles russes parmi nos membres, qui ont choisi de rester à Monaco et de ne pas retourner à Moscou".

L’année du retour à la normale?

Autre facteur lié à l’actualité, la pandémie à l’instar des autres établissements scolaires, semble du passé. Aucun protocole n’a jalonné cette rentrée où si le polo uniforme est obligatoire, le masque ne l’est plus. "Nous espérons cette année, revenir à la normale. Nous suivons les règles dictées par les autorités mais l’espoir cette année est de permettre aux enfants de vivre pleinement l’expérience ISM avec la reprise de toutes nos activités extrascolaires et de nos voyages que nous avions dû mettre en sommeil".

En parallèle, l’ISM entend asseoir aussi son statut dans le réseau international.

Cette année, l’établissement monégasque a d’ailleurs obtenu une nouvelle accréditation internationale pour proposer son programme de baccalauréat international en direction de jeunes athlètes de haut niveau. "Nous en avons une cinquantaine, certains dont les parents sont d’anciens sportifs", souligne Stuart Bryan.

La voie de ce sport-étude est proposée à des athlètes d’un niveau conséquent pouvant devenir professionnel. Leur emploi du temps est adapté pour laisser la place à l’entraînement et pouvoir louper certains cours.

"C’est un bon moyen de maintenir la préparation sportive et l’éducation de haut niveau", assure le directeur des lieux. Qui a peut-être un futur champion olympique parmi ses élèves…