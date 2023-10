L’International School of Monaco classée parmi les meilleures écoles privées d’Europe

Le Carfax Education Schools Index est le principal indice international dans ce domaine. Les consultants Carfax et un groupe d’experts en éducation établissent ce classement, réévalué chaque année.

"Outre les critères formels, tels que les résultats scolaires et la préparation à l’entrée à l’université, les écoles sont sélectionnées pour leur philosophie unique, leur réputation locale et internationale, et la manière dont elles préparent les étudiants à la vie au-delà de l’université ", détaillent les responsables de Carfax dans un communiqué distinguant les quinze meilleures écoles privées d’Europe.

Parmi elles, outre l’International School of Monaco, trois se situent en France, dont l’International School of Nice.

"Je suis absolument ravi qu’une fois de plus, l’International School of Monaco ait été incluse dans le Carfax Education School’s Index. Il s’agit d’une reconnaissance fantastique pour l’ensemble de la communauté de l’ISM et d’un témoignage des progrès fantastiques que l’école a réalisés, tant sur le plan académique que sur le plan professionnel" a souligné, Stuart Bryan, directeur de l’ISM.