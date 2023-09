L'inspecteur académique de la Riviera française et de Cap-d'Ail fait le point sur les grands enjeux de cette nouvelle année scolaire

La lutte contre le harcèlement: "Priorité n°1"

Lors de son échange avec l’inspecteur académique, le maire de Menton a tenu à insister sur un point: le harcèlement scolaire.

"C’est un sujet que l’on voit s’amplifier au niveau national, je pense qu’il faut tout faire pour qu’il n’y ait plus d’omerta et dire clairement que l’on ne tolère pas que ce fléau s’installe dans nos écoles, puis dans nos collèges, nos lycées… On ne peut pas l’accepter. On voit comment cela se termine dans certains cas, les drames que cela engendre… Il faut que les choses soient claires dès le départ", martèle l’élu. Qui assure que la Ville sera toujours "à l’écoute" des équipes pédagogiques de la commune.

"Un travail est mis en place au sein de l’Education nationale à ce sujet", assure Malamine Sissoko, qui note la nomination, cette année, d’une enseignante de Menton comme référente-harcèlement pour toute la circonscription "afin de recueillir les demandes des familles et d’entendre les différentes situations vécues". "Un groupe a déjà suivi, l’an dernier, une formation dans le cadre du programme pHARe de lutte contre le harcèlement à l’école. L’idée étant de créer un maillage sur toute la circonscription, en axant aussi le travail sur le réseau Menton-Roya, qui part des écoles primaires jusqu’aux lycées mentonnais, pour voir comment traiter ce sujet de la petite section à la terminale. On souhaite construire un continuum dans le parcours éducatif des élèves, autour justement des compétences psycho-sociales qui font parfois cruellement défaut et amènent à ces situations de harcèlement. Une réunion du réseau doit aborder cela dès le 19 septembre", complète l’inspecteur académique.