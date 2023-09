À Monaco, des collégiens primés pour leur dessin contre le harcèlement

"Vous nous avez rendus fiers." Ce jeudi matin au collège de l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré, Franck Fantino, directeur de l’établissement, mettait à l’honneur les élèves qui ont participé à divers concours l’an passé.

Outre celui de cartographie, ce sont quatre collégiens (et leur professeur) qui ont été récompensés pour avoir participé à une épreuve sur le harcèlement.

Porté par son ambassadeur Tony Parker, le concours était ouvert aux établissements secondaires francophones dans le monde et même au lycée Français de New-York!

"L’association Nous les ambitieuses! organise chaque année des épreuves sur différents thèmes, explique Franck Fantino, directeur de l’établissement. L’an passé, il portait sur la violence et le harcèlement et c’est un sujet qui nous tient à cœur. Chaque année, on essaie d’accentuer notre lutte contre ce fléau."

À l’occasion de la journée contre le harcèlement - qui se tient chaque premier jeudi du mois de novembre - il a été demandé aux élèves de réaliser un dessin qu’ils pouvaient ensuite afficher dans l’enceinte du collège pour notamment expliquer leur démarche.

"Je vois mais je ne fais rien, je suis complice"

Le dessin lauréat sur le thème du harcèlement, réalisé par Stella Bevacqua, Mary Custo, Fouad Chalouhi et Mateja Fantini, élèves de la 4e E. Uniquement en noir et blanc, il a été édité en timbre par la Poste française en édition limitée. Photo DR.

Et parmi près de 3.000 participations, c’est celui de Stella Bevacqua, Mary Custo, Fouad Chalouhi et Mateja Fantini, élèves de la 4eE, qui a été primé. On y voit une scène de harcèlement reflétée dans l’œil d’un témoin avec le texte "Je vois mais je ne fais rien, je suis complice."

Plus qu’un dessin, c’est aussi un outil pédagogique. "Ce sont des supports pour travailler en classe. Cette année on va pouvoir interroger de nouveaux élèves: "à quoi ce dessin vous fait-il penser?", "Il vous interpelle sur quoi?"", se réjouit Murielle Lestini, professeur au collège, qui a elle aussi remporté un prix, celui des enseignants. "C’était bien de donner l’exemple et d’apporter, pour une fois, sa contribution."

Celui de Murielle Lestini, professeur, lauréate chez les enseignants. Photo DR.

Chez les adolescents, on a joué la carte de la modestie, bien que les sourires traduisaient une certaine fierté. "On a eu cette idée parce qu’on parle souvent de ceux qui sont à l’origine du harcèlement mais il y a aussi les complices, explique Mary. C’est grave de laisser faire." Comme récompense, le dessin a été édité en timbre à la poste française "en exemplaires limités".

Et pour cette nouvelle année scolaire, de nouveaux projets sont d’ores et déjà dans les cartons. "Cette fois, le concours de l’association Nous les ambitieuses! porte sur les océans. Évidemment c’est un thème qui nous tient à cœur à Monaco. Ce sera un projet sur deux ans."