Les élèves de l'International School, premiers à reprendre les cours à Monaco

Welcome back ! Le message d'accueil est sur tous les tableaux de l'établissement où l'enseignement est dispensé en anglais. Les vacances sont bel et bien finies pour les 670 élèves de l’International School of Monaco (ISM) qui ont retrouvé le chemin de leur classe ce matin.

Il s’agit du premier établissement scolaire de la Principauté qui reprend les cours dans cette rentrée de septembre impactée par la situation sanitaire. Dans l'école, qui accueille des élèves de la maternelle au lycée, la règle est claire : le masque est obligatoire sur les visages dès cinq ans.

Un « accessoire » qui s’ajoute au polo blanc et au bermuda bleu marine, tenue obligatoire pour assister aux cours. Les élèves sont arrivés hier avec leurs propres masques sur le nez et la bouche, et l’ISM s’est constitué un stock pour pouvoir pallier les oublis éventuels.

Toute la matinée était consacrée aux nouveaux arrivants pour qu’ils découvrent les lieux et les règles sanitaires. À 14 heures ce lundi, la reprise des cours doit être effective. Oui, les vacances sont finies.