Les collégiens testent les transports doux

Dans le cadre de la 20e édition du programme Jeun’Elec, le Club des véhicules électriques de Monaco, en collaboration avec la Direction de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, et la Direction de l’Environnement, a proposé aux élèves volontaires des classes de 4e des collèges Charles-III et Saint-François d’Assise Nicolas Barré de participer à une journée d’essais de véhicules électriques.

