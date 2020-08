Le masque s'invite dans les fournitures scolaires pour la rentrée à Monaco

À l’approche de la rentrée scolaire, parents et enfants s’occupent de remplir les trousses et cahier des petits et des grands. Sur la liste des fournitures, un nouvel élément se distingue des autres années: le masque.

On saura dans les prochains jours s’il sera recommandé ou obligatoire. Si le protocole établi à la sortie du confinement est maintenu, les collégiens et lycéens devront le porter durant les temps de cours, mais aussi de récréation. Un budget supplémentaire auquel se préparent d’ores et déjà les parents, et qui se fait parfois ressentir dans le porte-monnaie.

"À l’achat, les masques, notamment ceux de Bettina (les masques produits en Principauté, ndlr) sont un peu chers. Mais au final, vu qu’ils sont réutilisables et lavables, on s’y retrouve vite », estime Vanessa Chabbert, restauratrice sur la place du Casino.

Le masque lavable privilégié

Le choix du masque lavable est pratique pour faire des économies. Au total, cette mère de famille a fait les comptes : si elle n’utilisait que des masques jetables, le budget des masques lui reviendrait à 60€ par mois.

"60€ par mois pour des masques jetables, ça n’a rien à voir avec le prix des réutilisables… Effectivement, c’est un coût, de payer 35€ pour deux masques. Mais acheter une boîte de masques jetables et en jeter deux pas jours, ce n’est pas possible."

Entre les classeurs et les stylos, la pandémie de coronavirus fait du masque un nouvel élément sur la liste des fournitures demandées par les écoles. Des listes qui s’étirent de plus en plus avec les années, et dont le prix ne fait que monter.