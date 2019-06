Le Brevet des collèges reporté pour cause de canicule à Monaco

Les épreuves du diplôme national du Brevet auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet 2019 au lieu du jeudi 27 et du vendredi 28 juin 2019.

"L’ordre des épreuves reste inchangé. Les élèves et les professeurs recevront de nouvelles convocations à partir du mercredi 26 juin 2019", précise ce mardi matin, par voie de communiqué, le gouvernement princier.

"Cette mesure fait suite à la décision du Gouvernement de la République française de reporter ces épreuves en raison de l’intensité de la canicule annoncée, pour garantir la sécurité des collégiens de troisième."

Les oraux

de français du Bac maintenus



"La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et les directions des collèges concernés sont mobilisées pour assurer ce report d’examen dans les meilleures conditions possibles et apporter les informations nécessaires aux élèves, à leurs parents et aux personnels."

"Le Gouvernement Princier informe également que les autres examens se déroulant durant la semaine du 24 au 28 juin 2019 sont quant à eux maintenus, notamment les oraux de français du baccalauréat."

