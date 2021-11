"La seule solution c'était de la sortir du collège". Victime de harcèlement scolaire, Emi, 12 ans, témoigne

Violence verbale, physique ou psychologique répétée, commise sur un élève par un ou plusieurs de ses camarades, le harcèlement scolaire fait chaque année 700.000 victimes, selon les chiffres publiés par l’Education nationale. Il peut se dérouler au sein de l’établissement. Mais il se poursuit, depuis quelques années, et de manière impitoyable, via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, sites de partage de photographies. On dénombre 244 signalements l’an dernier dans l’académie dont une centaine dans les Alpes-Maritimes.

"Tous les matins, en allant au collège, j’avais la boule au ventre. Je n’avais pas d’amis. De 14/20 de moyenne je suis tombée à 10, puis 9. J’ai perdu 4kg en seulement un mois et demi". Emi, 12 ans, aujourd’hui scolarisée en classe de 4e à Nice, a été victime de harcèlement scolaire l’an passé, dans un collège d’une petite commune azuréenne.

Insultes, isolement, menaces

A l’origine de sa descente aux enfers, une camarade de classe avec qui elle avait noué des liens d’amitié. "C’était mon amie. Mais faire du mal aux autres était un jeu pour elle. Elle m’a éloignée de mon groupe de copains, racontait des choses sur moi. Les autres élèves ne m’adressaient plus la parole. Elle m’insultait par message ou en face. Elle m’a mis dans une histoire avec un garçon en se faisant passer pour moi. Tous deux m’ont fait croire qu’ils avaient envoyé un message à ma mère pour lui raconter des choses sur moi. Je me suis mise à pleurer. Elle a rigolé. Un autre jour elle m’a renversé du chocolat bouillant dessus".

"Elle maigrissait à vue d’œil"

"Je n’ai rien vu. Elle ne nous disait rien, témoigne Sylvie, sa maman. Elle maigrissait à vue d’œil. Ses notes étaient catastrophiques. Puis un jour un adolescent m’a téléphoné pour me dire que ma fille me mentait. Je ne savais pas de quoi il parlait mais c’est là que j’ai compris qu’il se passait quelque chose. J’ai mené mon enquête et j’ai compris. Il y a une telle cruauté entre eux. Certains sont armés pour y faire face. D’autres pas. Au collège je n’ai trouvé aucune écoute. On m’a dit qu’il fallait que je porte plainte sinon ils ne pourraient rien faire. L’audition de ma fille a duré 4 heures. La plainte a été instruite. L’affaire suit son cours. Nous avons consulté une psychologue. Ça lui a fait beaucoup de bien. Mais l’Éducation nationale a été en dessous de tout. La principale m’a dit que ma fille relevait de la psychiatrie".

"Le suicide lui a traversé la cervelle"

"Puis il y a eu ce fait divers terrible de l’adolescente poussée d’un pont par deux camarades, se souvient Sylvie avec effroi. La seule solution que j’ai trouvée, c’est de la sortir du collège. C’était en mars. Un institut privé a bien voulu la prendre pour les trois mois qu’il restait. Ma fille ne s’en serait pas sortie sans psy. Le suicide lui a traversé la cervelle".

"Il faut parler"

"Je ne voulais pas en parler car je ne me suis pas tout de suite rendu compte que c’était du harcèlement. Je n’ai rien dit à ma mère car je pensais qu’elle allait prendre le parti de cette fille. J’ai eu tort. Maintenant je lui parle de tout. Il faut parler, même quand on pense qu’il s’agit d’une simple embrouille car ça peut vriller en quelque chose de grave".