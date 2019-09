Les étudiants de 1re année de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de l’Institut de formation d’aide-soignant (IFAS) ont fait leur rentrée ce mardi, en présence de Didier Gamerdinger, conseiller-ministre des Affaires sociales et de la Santé, de Benoîte de Sevelinges, directrice du Centre hospitalier Princesse-Grace, et de Monique Le Du, directrice de l’IFSI.

Didier Gamerdinger a tenu à féliciter les élèves qui ont intégré l’IFSI, cette année pour la première fois, non plus au travers d’un concours, mais de la sélection Parcours Sup qui a retenu 27 candidats sur les 2 500 qui ont présenté un dossier : « Cela marque une volonté motivée ! Je tiens à vous encourager dans votre choix. Nous vous apprendrons le métier car nous préparons votre avenir. L’écoute, l’attention et le bon comportement qui font la spécificité du corps des infirmiers. Soyez performants, professionnels, donnez le meilleur de vous-même. »

Autre nouveauté 2019-2020 : le passage à l’uniforme pour l’IFSI en polo rouge et l’IFAS en polo bleu, afin de permettre aux patients de distinguer les professionnels des étudiants. Mais aussi de s’approprier leurs nouvelles fonctions dès la première année.