La présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, devient la marraine des futurs infirmiers de Monaco

"Vous avez eu raison de choisir cette filière et je ne peux que vous en féliciter." La nouvelle présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès était ce jeudi à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) pour rencontrer la nouvelle promotion dont elle est la marraine. "Ce rôle est très précieux pour moi. Je m’engage à ce que les élèves aient un accès direct auprès de moi."

Un honneur pour les élèves et leur directrice

Ce sont les futurs infirmiers qui l’ont désignée à l’unanimité, comme l’explique l’étudiante Anissa Salhami: "On l’a choisie pour son engagement auprès du CHPG en tant que représentante du conseil d’administration. On attend son soutien et d’avoir un échange de proximité avec elle pour surmonter, avec sérénité, nos difficultés dans cette formation."

Pour Josette Piazza-Cabiou, directrice de l’IFSI, "c’est quelque chose d’assez exceptionnel d’avoir comme marraine cette grande dame de la Principauté. C’est un immense honneur qu’elle nous fait car elle va prendre du temps pour ces jeunes."

Après un discours sur son rôle d’accompagnement et ses objectifs en tant que marraine de la promotion 2022-2025, Brigitte Boccone-Pagès a offert une médaille aux élèves.

"C’est un honneur de recevoir cette médaille. On est très content et ça conforte notre choix de l’avoir choisie comme marraine", poursuit Anissa Salhamie. S’en est suivi un moment d’échange et de partage ainsi que l’inévitable séance photo.

Des engagements importants

Brigitte Boccone-Pagès prend très à cœur son parrainage et souhaite s’investir un maximum dans la formation des 32 élèves. C’est pourquoi elle s’est engagée à leur donner des cours durant leur formation. "Ma vocation première c’est l’enseignement. Nous allons initier des séances de cours où nous allons nous retrouver pour partager sur des thèmes bien précis comme les Institutions, le rôle du Conseil national, le Centre hospitalier Princesse Grace, etc."

Son rôle ne s’arrête pas là puisque la présidente du Conseil national a pointé du doigt le problème de logement à proximité et les difficultés d’accès à la Principauté. En effet même si Monaco "peut offrir de très belles perspectives d’avenir d’où que vous venez, il y a ces obstacles. C’est pourquoi, l’Assemblée va entreprendre des discussions pour vous aider à vous loger plus facilement et lancer un plan urgent pour la mobilité", conclut-elle.