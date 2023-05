Le rectorat peine à recruter des remplaçants, la pénurie d'enseignants met les écoles de la Riviera française sous tension

Des enseignants obligés de surveiller deux classes à la fois, des parents invités à garder leurs enfants à la maison… Le bassin mentonnais est confronté, en cette année scolaire 2022-2023, à un manque criant de professeurs. La semaine dernière, pas moins de 15 classes se retrouvaient sans remplaçants dans la circonscription de Menton, qui couvre l’ensemble du territoire de la Riviera française, auquel s’ajoute la commune de Cap-d’Ail. Ce lundi encore, huit classes étaient impactées par la pénurie. Une situation qui exaspère et inquiète, tant du côté des établissements que de celui des parents.

Des cours seulement deux jours par semaine

« À chaque rentrée de vacances, on pense que la situation va s’améliorer, et puis non », s’agace Amélie*, parent d’une enfant scolarisée en CM1 à l’école Alphonse-Daudet, à Menton. Dans cette petite école élémentaire de quatre classes, les élèves de CM1 et CM2 font cours ensemble, dans une classe à double niveau. « Ce qui est déjà une gageure », note Amélie. L’enseignement se répartit entre deux professeures : « En théorie, l’une fait classe les lundis et jeudis et l’autre, les mardis et vendredis », détaille la maman. Or depuis janvier, les élèves n’ont, très régulièrement, classe qu’une à deux journées par semaine.

« Les enseignantes sont absentes pour diverses raisons : arrêt maladie, formation de l’Éducation nationale, formation syndicale, grève… Et jamais remplacées. En février, une personne avait été nommée mais elle n’est jamais venue. Le secrétariat du rectorat nous a indiqué qu’elle avait été affectée dans une plus petite école », relate Amélie. « Les jours d’absences, la directrice nous invite à garder les enfants à la maison, dans la mesure du possible. Autrement, ils se retrouvent en classe sans adulte, avec la prof de la classe voisine qui vient faire la police si le volume sonore est trop élevé », décrit-elle.

« On se sent impuissants et inquiets. Que fait l’Éducation nationale ? Devons-nous faire une croix sur l’école publique et se tourner vers le privé ? Ou bien déménager car notre territoire n’attire pas les professions intermédiaires ? Ces enfants ont déjà vécu les confinements liés au Covid-19. Tout le monde parle du niveau des élèves qui baisse en France, c’est maintenant qu’il faut agir ! »

« La situation concerne tous les niveaux »

À Sospel aussi, les enseignants se répartissent les enfants « laissés sur le carreau », alerte Magali Vahié Cordero, la présidente de l’association des parents d’élèves de l’école. « Une enseignante de CE2 est absente depuis mars et n’a été que très peu remplacée. Une autre de CE1 a été en formation, encore non remplacée. Sur notre école maternelle, une professeure est absente depuis des mois et a fait savoir qu’elle ne reviendrait pas, et elle vient tout juste d’être remplacée à temps plein », liste-t-elle. « Cela a un impact sur tous les élèves avec des profs surchargés et des abandons de projets pédagogiques », déplore la présidente, rappelant que le phénomène avait commencé dès la sortie des confinements.

« La situation concerne tous les niveaux, de la maternelle à l’élémentaire, et touche toutes les communes, du littoral aux vallées », confirme Malamine Sissoko, l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de Menton. En cause, un « manque cruel de ressources humaines », indique-t-il, alors que le métier connaît une forte crise d’attractivité. « Actuellement, on peut tourner jusqu’à 16 classes non remplacées par jour, car nous n’avons que trois remplaçants pour une quarantaine d’écoles. Et je ne parle même pas du nombre de classes. Nous avons tous les budgets pour recruter mais malgré les différentes campagnes lancées auprès de Pôle Emploi et autres, personne ne s’est présenté à moi. Aucun CV, rien. » Il suffit pourtant, d’être diplômé d’un Master 1 pour se positionner...

Une nouvelle campagne de recrutement en juin

Comment expliquer une telle désaffection du secteur ? « Le problème est simple, c’est le même que celui rencontré pour les AESH. Nous sommes à l’Est du département, et je ne sais pas pourquoi, on pense que c’est le bout du monde donc personne ne postule », regrette l’inspecteur. Qui avance également la concurrence des emplois de la Principauté de Monaco - notamment pour des questions de rémunération. « Concernant les absences, il s’agit parfois de démissions ou de longs arrêts maladies qui font que la plupart des remplaçants sont mobilisés jusqu’à la fin de l’année », explique-t-il encore.

« On doit aussi faire des choix. Si on a une classe unique ou une école avec deux classes, elles seront remplacées en priorité. Quoi qu’il en soit, j’entends parfaitement le désappointement des parents et celui des collègues pour qui c’est compliqué avec la répartition des élèves, et nous essayons de remplacer tant bien que mal partout », assure l’inspecteur.

Pour remédier à cette pénurie et attirer des contractuels, le rectorat multiplie les opérations de communication. La semaine dernière, de nouvelles affiches ont été placardées sur toutes les écoles de la circonscription. Une grande campagne de recrutement est déjà prévue fin juin, pour tenter de « remplir le vivier de professeurs contractuels, notamment pour la rentrée prochaine », révèle Malamine Sissoko. Reste à savoir si des candidats seront au rendez-vous…