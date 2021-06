La fin du port du masque en extérieur concerne-t-elle aussi les cours de récréation?

Bonjour Cécile,

Cela peut paraitre difficile à comprendre, mais le port du masque va rester obligatoire dans les cours de récréation pour les élèves de plus de 6 ans.

Le Premier ministre Jean Castex a en effet annoncé ce mercredi à la mi-journée la fin du port du masque en extérieur dès ce jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les stades et les lieux bondés.

Mais pour ce qui concerne les cours de récréation, le port obligatoire du masque y est maintenu à ce stade pour les élèves de plus de 6 ans, comme le rapporte BFMTV, "en raison de la proximité entre les élèves, et les situations de brassage et de contact qu'implique le moment de la récréation".





