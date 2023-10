Le prince Albert II a inauguré la crèche Honoria à Monaco

Elle fait partie des nouvelles venues dans le parc monégasque des établissements de la petite enfance. Officiellement ouverte depuis le 3 septembre et la rentrée scolaire 2023, la crèche Honoria a reçu la visite du prince Albert II ce jeudi. Situé au pied du palais Honoria, au croisement des boulevards de Belgique et du Jardin Exotique, ce nouveau lieu d’accueil vient remplacer celui de l’Escorial.

Crèche de "voisinage", elle est destinée à accueillir en priorité les enfants monégasques et résidents des quartiers des Moneghetti et du Jardin Exotique. "On en est très contents parce que c’est une zone où nous ne disposions pas de crèche", se réjouit Chloé Boscagli Leclercq, adjointe au maire déléguée au service Petite enfance et familles.

Une capacité d’accueil d’une trentaine d’enfants

Située au rez-de-chaussée et au sous-sol du palais Honoria lui aussi fraîchement livré dans l’été, la crèche a une capacité de 30 berceaux, ce qui représente environ 35 à 36 enfants. "Une même place peut être attribuée à plusieurs enfants", précise l’élue. L’enceinte est moderne et toute équipée.

Le Souverain a pu le constater par lui-même, toujours d’une grande curiosité. Passé le hall d’accueil et ses murs tous blancs, les escaliers mènent à l’étage inférieur où toutes les salles ont été conçues avec chacune un accès direct autour de la cour de récréation. Cette dernière est surplombée par une verrière pour laisser passer la lumière. "Beaucoup de soin a été apporté pour maximiser le coefficient d’ensoleillement et le renouvellement de l’air", ajoute Chloé Boscagli Leclercq.

L’établissement a été divisé en trois sections: une pour les plus petits, une pour les intermédiaires et une pour les plus grands.

15% de places en plus en 2023

Et au-delà des infrastructures, il a également fallu recruter du personnel. Outre la directrice de la crèche et une éducatrice jeunes enfants, huit autres personnes sont venues remplir les rangs de l’équipe pédagogique dont la plupart ont été transférées de la crèche Escorial.

La mairie annonçait à l’occasion de l’ouverture de la crèche du Testimonio en janvier 2023 une augmentation de 15% de sa capacité d’accueil des jeunes enfants. La structure située au pied du nouveau complexe immobilier est ainsi venue apaiser une situation tendue dans l’attribution des berceaux en Principauté. Et si la crèche Honoria propose une proximité géographique avec le logement domanial du palais Honoria pour le plus grand plaisir des familles, elle n’offre à proprement dit pas de places supplémentaires par rapport à la fermeture de celle d’Escorial.

"Nous nous étions entendus avec le gouvernement princier, lorsqu’on avait réussi à négocier la livraison de plusieurs nouvelles crèches, que celles qui étaient les moins modernes seraient rendues pour qu’on puisse moderniser le parc tout en restant dans une enveloppe budgétaire viable. C’est ce qu’il s’est passé ici avec la fermeture de l’Escorial qui était plus ancienne. Nous avons également augmenté la capacité de trois autres crèches pour compenser la fermeture de celle-ci", ajoute l’élue.

Face à une demande aussi forte qu’imprévue, la mairie a donc tenté de répondre aux besoins des familles monégasques. Mais la mission ne s’arrête pas là. D’autres centres d’accueil devraient voir le jour: la crèche Ida à l’horizon 2025 au sein du grand projet Ida qui doit voir le jour derrière les jardins d’Apolline. Ainsi que la crèche Bel-Air, située au pied du projet domanial du même nom sur le boulevard du Jardin Exotique, à l’horizon 2027…