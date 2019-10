L’assemblée générale de l’Association des parents d’élèves de Monaco s’est tenue mardi 8 octobre à l’école Saint-Charles. Le nouveau comité directeur a été élu à la majorité pour un an. Il représente les établissements scolaires.

Martine Ackermann est confirmée à son poste de présidente. « L’Apem existe depuis plus de 50 ans. J’entame mon deuxième mandat et je remercie les parents qui m’ont fait confiance. Nous continuerons le travail de nos prédécesseurs avec l’enthousiasme qui caractérise notre association de parents. »

L’Apem représente actuellement environ 500 familles. L’objectif est de grandir encore.

Le comité se compose comme suit : présidente Martine Ackermann (FANB) ; vice-président Eric Battaglia (Lycée hôtelier) ; trésorière Maria Tassara (école des Carmes, Saint-Charles et Charles-III) ; secrétaire générale Catherine Midorge (FANB) ; déléguées Nadine Caccace (Lycée hôtelier et lycée Albert-Ier), Élisabeth Cutts (Charles III et lycée Albert-Ier), Rafaella Olivieri (Saint Charles) et Charlotte de Pariente (lycée Albert-Ier).