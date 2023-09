Les élèves de l’Académie de danse Princesse-Grace ont fait leur rentrée à Monaco

La rentrée scolaire, c’est pour tout le monde. Mais il semblerait que tous ne l’abordent pas de la même manière. Il régnait comme une atmosphère de bonne humeur et de bienveillance au dernier étage de la villa Casa Mia ce lundi après-midi. Les 47 élèves de l’Académie Princesse-Grace ont eux aussi fait leur rentrée scolaire, accompagnés par toute l’équipe pédagogique et leur directeur Luca Masala.

Après des retrouvailles ponctuées de câlins et de larges sourires, le maître des lieux a pris la parole pour accueillir ses protégés et souhaiter la bienvenue aux onze nouvelles têtes. "Je vous souhaite une belle année avec pleins de bons moments à partager avec vos amis, votre famille. J’espère que vous garderez ces moments dans vos cœurs pour longtemps et que vous sortirez d’ici avec un peu de Monaco en vous."

Parmi les nouveaux visages figure Diego. Il est Cubain et a commencé à faire de la danse en 2021. "Je suis tellement excité, s’enthousiasme le jeune garçon de 13 ans. J’ai mon premier cours de ballet juste après cette pré-rentrée. J’espère pouvoir grandir et progresser grâce à cette école qui a une très bonne réputation. C’est un rêve pour moi."

Danseur oui, mais pas à n’importe quel prix

Peu importe la provenance (lire ci-dessus) ou le chemin emprunté, ces élèves ont tous un objectif commun : celui de devenir danseur professionnel. "Depuis 14 ans, l’école diplôme chaque année des élèves qui entrent dans des compagnies", affirme Luca Masala, ancien danseur lui-même passé par les plus prestigieuses écoles du monde.

L’an passé, sept étudiants ont pu intégrer des compagnies internationales à l’issue de leur formation, pour le plus grand plaisir du directeur de l’école. "C’est une fierté. On a toujours un pincement au cœur parce qu’on les connaît depuis qu’ils ont 12 ou 13 ans. C’est un peu comme un parent qui voit grandir ses enfants et qui les voit partir de la maison. [rires]"

L’académie propose tout un cursus scolaire en parallèle des cours de danse même si "ce n’est jamais arrivé qu’un élève se retrouve sans travail après un diplôme", tente de rassurer Luca Masala. Les élèves sont dans l’obligation de passer leur baccalauréat.

"Le cursus est suivi ici à l’école mais il est relié à leurs pays respectifs. Ils n’ont pas l’obligation d’étudier en français parce que c’est un peu difficile d’arriver à 14 ans dans un pays et d’apprendre la langue, insiste Luca Masala. C’est très important non pas parce que je pense qu’ils ne seront pas danseurs mais parce qu’il faut avoir un titre d’étude. Je ne veux pas que les gens pensent qu’on danse et qu’on n’apprend pas autre chose."

"Nous sommes vraiment une famille"

Ici, tout est pensé sur mesure pour l’épanouissement mais surtout le bon développement de chacun. De 6 h 30 du matin à 8 h du soir, les élèves jonglent entre histoire de l’art, diététique, préparation physique, cours de danse contemporaine ou classique… "C’est difficile mais l’esprit est décontracté. Nous sommes vraiment une famille et c’est bien parce que la rigidité de la danse est trop forte. Il faut qu’on arrive à leur faire comprendre qu’on est là pour eux, pour les soutenir."

Après soixante minutes de présentation, l’heure était déjà au travail. Pas de temps à perdre pour les élèves qui auront leur première échéance en novembre : les Imprévus. "C’est un spectacle que Jean-Christophe Maillot, chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo, a créé depuis quelques années. Nous le faisons en novembre avec l’académie. à cette occasion, on montre ce qu’est une journée type d’un élève avec des cours de danse, des exercices. C’est une manière pour le public de se rapprocher des élèves."