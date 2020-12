"Je tourne à 18 de moyenne": Matteo, sportif de haut niveau a opté pour l'instruction à la maison

La balle est lâchée. Aux oreilles de sa maman, Patricia, ancienne championne de tennis de Pologne, son pays natal, elle fait l’effet d’une bombe. "Je suis une traumatisée des courts, souffle-t-elle. La compétition, c’est beaucoup de sacrifices, des entraînements très durs."

Patricia traîne des pieds, Matteo insiste, Frédéric, le père, tranche après un conseil de famille. Et c’est le oui pour l’école à la maison "pour un an d’essai pour voir comment Matteo évolue en cours et sur les courts", temporise ce chef d’entreprise. Et d’opter pour le CNED (Centre national d’enseignement à distance) par la voie réglementée après le feu vert de l’inspection académique.

"Travailler régulièrement et sérieusement"

Quatre mois après la rentrée, Matteo a changé de vie et grandi. À l’aise dans ses baskets, il se rend tous les jours, en voiturette sans permis, à son club US Cagnes-sur-Mer pour ses entraînements, puis, de retour à la maison, fait tourner ses neurones. "Le CNED m’a envoyé tous les cours de 3e. Y compris la musique, mais je suis exempté de flûte!", glisse-t-il malicieusement.