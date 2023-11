"J’ai dû quitter mon lycée pour ma santé, ma sécurité": entretien avec Elian Potier, président d'Urgence Harcèlement de passage à Monaco

Elian Potier a 21 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien mais il est l’un des visages de la lutte contre le harcèlement, passé par plusieurs chaînes de télévision et émissions comme Quotidien.

En parallèle de son BTS, il a créé en 2019 l’association Urgence harcèlement à laquelle il se consacre pleinement désormais. Grâce à celle-ci, il sillonne la France et a déjà rencontré 1.500 élèves dans une dizaine d’établissements depuis la rentrée. Face à eux, il organise des ateliers pour éveiller les consciences autour du harcèlement.

Dans le cadre du mois "Non au harcèlement" organisé au lycée Albert-Ier*, le jeune homme lui-même victime a rencontré six classes de terminale avec lesquelles il a échangé dans le but de sensibiliser le plus grand nombre d’adolescents. En France, 1 élève sur 5 est victime de harcèlement.

Quelle est la genèse de l’association Non au harcèlement?

J’ai créé mon association en 2019 parce qu’en 3e prépa professionnelle j’ai dû quitter mon établissement pour ma santé, pour ma sécurité, parce que j’ai été harcelé. Je n’ai pas forcément voulu en parler tout de suite parce que je ne pensais pas que c’était du harcèlement. Je n’avais pas posé de mots sur la définition du harcèlement, ce que c’est. Mais aussi parce que je ne voulais pas en parler à mes parents et donc j’ai laissé courir tout au long de mon année de 3e. En fin d’année, ma mère a vu que je n’étais pas bien et elle m’a demandé intuitivement « Quelque chose s’est passé à l’école ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? » Et je lui ai tout raconté.

Comment l’association a-t-elle vu le jour?

J’ai dû quitter mon établissement l’année suivante. La 3e prépa se fait au lycée et non pas au collège. Je suis allé dans un autre établissement et j’ai trouvé cela injuste de quitter un environnement où j’étais bien avec des camardes de classe avec qui j’étais en bons termes. J’ai trouvé cela tellement injuste que j’en suis venu à me poser deux questions : soit de rester dans mon coin à me demander pourquoi moi ? Soit d’essayer de transformer cette situation négative et injuste en quelque chose de positif. Et c’est ce que j’ai réussi à faire avec l’association qui intervient dans des lycées et collèges.

C’est en continuant à en parler qu’on va réussir à faire de ce sujet quelque chose de non-tabou

Comment s’est décidée votre venue à Monaco?

Madame Polet [enseignante de S.E.S. au lycée Albert-1er, NDLR] m’a contacté. Elle est très investie sur le sujet. J’ai dit oui parce que le harcèlement ne se passe pas qu’en France, c’est de partout. Plus on touchera de jeunes, plus cette attention particulière qu’on doit avoir s’étendra partout dans le monde. Il y a un chantier énorme même si on a commencé en France sur cet aspect-là. J’ai vu qu’à Monaco beaucoup de choses sont organisées sur cette thématique. C’est en continuant à en parler qu’on va réussir à faire de ce sujet quelque chose de non-tabou.

On vous a vu dans Quotidien et de nombreux autres médias et émissions en France, comment expliquer cette récente notoriété ?

J’ai été nommé fin septembre ambassadeur national de la lutte contre le harcèlement par le ministre de l’éducation nationale grâce aux différentes expériences que j’ai eues dans les différents établissements scolaires. C’est grâce à cela que j’ai eu un peu plus de visibilité sur le sujet. On n’est pas beaucoup en tant que jeunes à prendre la parole sur ce sujet et à dire ce qu’on pense. C’est dans un unique but de sensibiliser un maximum de jeunes. On sait que Quotidien est vu par des jeunes donc c’est le principal.

Concrètement, qu’est-ce qu’il se passe lors des ateliers avec les élèves?

On travaille sur trois thématiques. Sur la définition du harcèlement : qu’est-ce que le harcèlement ? Parce qu’il faut poser des mots sur une définition et savoir différencier des chamailleries du harcèlement. Mais aussi sur les différents acteurs d’une situation de harcèlement. Parce qu’on a la victime, le harceleur, et les témoins qui jouent un rôle très important. Un témoin actif qui va parler, dénoncer, faire le 3018 pour signaler des situations de harcèlement. Et le témoin passif qui ne va pas parler par peur de représailles.On va aussi parler des lieux propices au harcèlement. On a les 6 "C": cour, classe, chemin de l’école, cantine, couloirs, cyber… Ce sont des endroits qui paraissent anodins mais qui ne le sont pas pour les adultes et on doit y prêter une attention particulière. Cela va aussi en fonction de la situation géographique de l’école. Typiquement dans certains établissements vous avez des casiers qui se trouvent dans le coin de l’école où ils sont isolés, mal surveillés, sans caméra… Et ils peuvent être propices au harcèlement.

Ce sont les parents qui ont un rôle à jouer dans ces situations-là

Comment réagissent les élèves à vos interventions ?

Très bien. Je n’ai jamais été confronté à une problématique. Ici à Monaco personne ne s’est confié mais généralement j’ai des retours par mail ou sur les réseaux sociaux en me disant: "J’ai été victime de harcèlement" ou "Je suis victime de harcèlement". Tout l’enjeu de ces interventions est que je puisse répondre à leurs sollicitations. Que ce soit par l’établissement ou que je leur donne des conseils directement. L’objectif étant de dénoncer immédiatement avec leur accord évidemment.

Comment se rendre compte qu’on est victime de harcèlement ?

Ce sont les parents qui ont un rôle à jouer dans ces situations-là. Il faut être attentif à son enfant, à ses réactions. Lui poser des questions. Mais être aussi attentif aux signaux faibles par exemple si l’enfant n’aime pas l’école, s’il est malade ou s’il a la boule au ventre au moment d’y aller. C’est assez évident mais on n’automatise pas vraiment notre cerveau sur ces sujets-là. Et puis surtout, il faut en parler à des personnes en qui on a confiance. C’est pour cela qu’on rappelle les personnes dignes de confiance dans les établissements : surveillants, CPE, infirmière, psychologue…



* À l’initiative d’Isabelle Bonnal, commissaire général chargé de la direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de Patrice Cellario, conseiller-ministre de l’Intérieur.