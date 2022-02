Ils se mobilisent à Sospel pour sauver une classe

Les pancartes étaient déjà prêtes. La colère, elle, montait depuis le week-end dernier. Date à laquelle l’association des parents d’élèves (APE) de Sospel a appris que l’une des cinq classes de l’école maternelle du village était menacée de fermeture à la rentrée prochaine.

En cause: une légère baisse d’effectifs. "Cela fait plusieurs années qu’on le pressentait mais on avait été épargnés dans la Roya et la Bevera après la tempête Alex. La directrice de l’école craignait que la sentence ne tombe cette année", retrace Magali Saramito Vahié-Cordero, présidente de l’APE. À juste titre.

Faire "le maximum de bruit"

"Un groupe de travail de l’inspection académique s’est réuni mardi en préparation de la carte scolaire 2022-2023, poursuit Magali Saramito Vahié-Cordero. La classe est bel et bien menacée, la décision définitive sera prise le 21 février." Une date confirmée par l’académie de Nice, qui rappelle que le sujet reste "en discussion" jusqu’à cette échéance. Pour l’association des parents d’élèves, il faut agir "maintenant, vite et fort". Ils ont décidé, avec le soutien de la municipalité et d’habitants, de bloquer les deux écoles (élémentaire et maternelle) de la commune dès ce jeudi matin. "On fera tout ce qu’il faut pour faire un maximum de bruit", assure Magali Saramito Vahié-Cordero. Une pétition en ligne adressée au rectorat, lancée il y a quatre jours, a par ailleurs déjà récolté un peu plus de 1.800 signatures.

"Effet boule de neige"

"Pour garder cette cinquième classe de maternelle ouverte, il faut 112 élèves or nous avons 111 inscrits à ce jour", explique Magali Saramito Vahié-Cordero.

"Une fermeture pour un seul élève, c’est dur à digérer… souffle-t-elle. Si cela venait à arriver, les enfants se retrouveraient à 30 par classe dans la petite et moyenne section car les deux classes de grande section ne peuvent pas dépasser 24 élèves." Ce qui bloquerait l’entrée en petite section pour les enfants de 2 ans et demi et plus dans un village où il n’y a "ni garderie, ni crèche, ni assistante maternelle", souligne la présidente de l’APE.

Les parents redoutent également un "effet boule de neige", qui se traduirait sur le long terme par des fermetures en élémentaire voire au collège. Autre argument avancé: la prise en charge des enfants en situation de handicap. "La commune de Sospel en accueille beaucoup, ils nécessitent un suivi rigoureux qui ne serait pas possible dans une classe avec autant d’enfants. Le recrutement d’AESH sur le secteur est déjà très compliqué", pointe Magali Saramito Vahié-Cordero.

Un fait sur lequel le maire du village, Jean-Mario Lorenzi, compte aussi s’appuyer. Dans un long courrier (*) adressé à Jean-Marc Messina, l’inspecteur d’académie en charge de la circonscription de Menton, il reprend cet élément pour plaider pour le maintien de cette cinquième classe. Évoquant aussi les créations d’entreprises, ventes immobilières et postes à pourvoir en cours dans la commune qui pourraient engendrer une demande croissante en termes de scolarisation ces prochaines années.

* Ce courrier daté du 29 janvier 2022 a été publié dans son intégralité mercredi sur la page Facebook de la mairie de Sospel.