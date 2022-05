"Heureusement que les épreuves du bac n'ont pas eu lieu en mars." Juliette, Capucine et Aya, lycéennes racontent leurs derniers jours de révision

Un silence studieux règne sur le CDI du lycée Thierry Maulnier. Un calme propice pour faire ses dernières révisions à moins d’une semaine du bac. Ici, chacun sa méthode pour travailler. Les manuels scolaires et les cahiers de cours pour certains, annabac et fiches de résumé pour d’autres.

Autour d’une table, trois copines chuchotent, les yeux rivés sur leurs cartes de géographie. Une matière qui n’est pourtant pas celle de leurs spécialités. " Même s’il y a le bac, on a encore des contrôles " déplore Juliette en expliquant " qu’il n’y a pas assez de notes pour le troisième semestre ". Des notes essentielles pour nourrir le contrôle continu, soit 40 % de la note finale du Bac.

"Ça nous enlève un poids " confie Capucine qui essaye de compenser le stress général entre " la famille, les amis et les profs". Aya renchérit : " on s’auto-stresse, mais au moins, on est concentrées pour réviser nos spécialités ". Des spécialités, il y en onze au total, allant de la géopolitique à la littérature, du numérique aux langues anciennes, ou encore l’art, la physique chimie, les sciences économiques et sociales sans oublier les mathématiques.

Le retard du covid à rattraper

Ce sont ces deux dernières matières que Juliette et Aya ont choisies en fin de seconde. Un programme sur deux ans qui a été bouclé de justesse à cause de la pandémie. "C’était très dur de suivre correctement les cours l’an dernier " avoue Capucine avec une amertume partagée par Juliette.

"Pour les profs comme pour nous, ça a été très difficile. Une semaine sur deux, on n’avait pas cours, pratiquement aucun distanciel. On avançait deux fois moins vite". Un constat que tempère Aya: "Au moins, il y avait plus de proximité avec les profs qui nous consacraient plus de temps".

Dans des classes qui plafonnent parfois à pratiquement quarante élèves, les conditions d’apprentissage sont loin d’être idéales. "Il y a de quoi saturer " lâche Capucine avant d’ajouter: "Cette semaine, c’est plus calme, car il y a beaucoup d’absentéisme". Le trio acquiesce. "On n’a pas eu assez de temps pour se préparer, on se sent pas prêtes" soupire Aya qui aurait aimé que la semaine soit banalisée pour réviser plus sereinement.

Fin d’année chargée

"Heureusement qu’on n’est pas passées il y a deux mois". Rires jaunes. Le décalage au mois de mai des épreuves prévues en mars, provoque aussi un embouteillage d’examens. "D’un autre côté, on a toutes nos épreuves d’un coup. La semaine prochaine, on a les oraux de nos options" rappelle Capucine qui n’évoque pas encore la philosophie et le grand oral, dans un peu plus d’un mois.

Allez les filles, on sait qu’on va l’avoir!

Mais chaque chose en son temps. Ce week-end, le programme est déjà bien rempli. La lycéenne pense travailler toute la journée: "9h-12h, je mange et après 13h-19h, avec une pause goûter ". Si sa sœur est disponible, elle lui demandera de l’interroger. Le soir, elle ira soutenir son équipe de basket lors d’un match à Saint-Jeannet.

Quant à Juliette, elle travaillera le matin avec son professeur particulier. "Au moins, j’ai un accompagnement personnalisé. Ça me permet de revoir des notions qu’on n’aurait pas assez explorées en cours ". Après l’effort, ce sera l’heure " d’un resto en famille".

Même si le jour J approche et que le stress monte, le trio préfère croiser les doigts: "J’espère qu’on va y arriver ". Et de relativiser : " Allez les filles, on sait qu’on va l’avoir! ".