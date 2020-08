Gratuite, inclusive, ouverte à tous les talents… la meilleure École de formation aux métiers du numérique débarque à Nice

Depuis 2013 et son lancement à Paris par Xavier Niel, elle a déjà changé la vie de milliers de personnes. L'École 42, reconnue meilleur réseau de formation aux métiers du numérique, ouvrira une antenne au coeur de la technopole niçoise Nice-Méridia dès le mois de janvier. Entièrement gratuite, inclusive et ouverte à tous les profils sans conditions d’âge ou de diplôme, l’Ecole 42 constitue une solution évidente pour les étudiants en quête d’un cursus garantissant un emploi et un salaire confortable.

Une réponse aux enjeux de la digitalisation des entreprises “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”... Avec la révolution digitale et le développement fulgurant de la culture numérique au sein des entreprises, les métiers vivent une véritable mutation. Incontestable levier de performance et de compétitivité pour les entreprises, le digital représente aujourd’hui une formidable opportunité pour les étudiants qui cherchent à s’insérer durablement sur le marché de l’emploi. Les compétences restent néanmoins rares sur ce secteur en plein essor : qu’importe l’âge ou le niveau d’étude, les recruteurs peinent souvent à trouver leur bonheur faute de profils qualifiés. Bref, les talents manquent à l’appel et les entreprises n’attendent que vous ! Délégué à la protection des données, ingénieur en intelligence artificielle, spécialiste en cybersécurité, développeur de jeux vidéos… Tous les horizons sont envisageables. Selon le dernier rapport annuel du réseau social professionnel Linkedin, le recrutement de talents dans le secteur du numérique représente aujourd’hui un enjeu prioritaire pour les entreprises : parmi les 15 métiers les plus recherchés par les recruteurs sur la plateforme, 14 concernent directement des profils spécialisés dans le numérique. L'École 42, un accélérateur de carrière pour tous les talents Pour accompagner cette révolution, l'École 42 a ouvert ses portes à Paris en 2013 avec l’ambition de rendre accessible les métiers du digital à tous les talents. Entièrement gratuite, ouverte à tous dès 18 ans sans conditions de diplôme, cet établissement d’un nouveau genre casse les codes de la formation traditionnelle pour offrir aux étudiants un cursus garantissant un emploi qualifié dès la fin de leur cycle d’études. Poursuivant son ambitieuse stratégie de développement, le réseau 42 s’élargit en France avec l’implantation d’un quatrième campus au coeur de la technopole azuréenne Nice-Méridia. Les inscriptions pour accéder aux différentes phases de recrutement, sont désormais ouvertes, depuis le site Internet de l'École 42. “Aujourd’hui, 100% de nos élèves décrochent un emploi cadre dès la fin de leur cursus, doublé d’un salaire annuel net compris entre 27 000 et 30 000 euros et de belles perspectives d’évolution”, sourit Rachid Abarki, Président de la nouvelle antenne niçoise de l'École 42. S’appuyant sur une innovante pédagogie par projets et ses nombreux partenariats avec les acteurs de la tech locale, les apprenants bénéficient ainsi d’un cadre propice au développement de savoir-faire parfaitement en phase avec les attentes des entreprises. “Avec l'École 42, il n’y a pas de cours ni de professeurs… Les étudiants sont les principaux artisans de leur réussite : pour progresser sur les projets qui leur sont proposés, ils doivent compter sur la force du groupe, donner et recevoir des informations, être tour à tour formateur et apprenant”, abonde le président. Une méthode en rupture avec l’apprentissage traditionnel mais désormais reconnue dans l’univers de la formation aux métiers du digital puisque l'École 42 s’est hissé à la première place du classement 2020 des meilleures écoles d’informatique en France, établi par la plateforme spécialisée CodinGame. En 2017, la formation créée par Xavier Niel s’était déjà illustrée en arrivant à la 1ère place du classement des meilleures écoles de code au monde. Pourquoi pas vous? Car s’il y a bien un point sur lequel se différencie cette école d’un nouveau genre, c’est bien sa capacité à donner leur chance à tous les talents : “Étudiants en décrochage scolaire, personnes en recherche d’emploi, salariés ou chefs d’entreprise en reconversion professionnelle… Peu importe leur niveau d’études, leur sexe, leur origine sociale, les étudiants que nous recrutons sont avant tout des personnes déterminées à apprendre et à innover au quotidien. Ici, nous refusons les stéréotypes et donnons aux apprenants la capacité de se dépasser. De la programmation de jeux vidéos à la cybersécurité en passant par l’intelligence artificielle, nos étudiants accèdent au secteur de leur choix, avec entre 3 et 4 offres d’emplois dès la fin de leur cursus. L’Ecole 42 offre aux apprenants la garantie d’un emploi d’avenir, avec des rémunérations attractives, des missions variées, des responsabilités élevées et la possibilité d’atteindre le secteur de leurs rêves”, conclut le Président dans un sourire. Les candidats qui souhaitent postuler sont invités à poser toutes leurs questions en direct lors du live chat organisé par l'École 42, mardi 25 août à 17 heures sur les sites du Groupe Nice-Matin. Alors, pourquoi pas vous ?