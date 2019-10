Fondation Turquois : vingt ans d’actions en faveur de la jeunesse mexicaine

Vingt ans. Cela fait vingt ans que la Fondation Turquois s’est engagée à poursuivre les convictions de son fondateur Raymond Turquois afin de promouvoir les valeurs humaines de la jeunesse mexicaine. Sous la présidence de Me René Clerissi, les membres de son conseil d’administration ont accueilli, en tout, 465 étudiants en Principauté, avec un objectif prioritaire : la transmission des connaissances dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie, de la musique et de la danse. À la fin de leur cursus, tous ont trouvé un emploi dans les plus grands établissements de nombreux pays dans le monde.

Pareils défis relevés dans les contextes éducatifs, professionnels, sociaux et culturels sur deux décennies constituent un véritable événement. Ce dévouement auprès des jeunes méritait bien une fête afin d’expliquer l’action de la Fondation auprès des nombreuses personnalités présentes à l’hôtel Hermitage autour du prince Albert II.

L’exemple de « Servibien »

Une école de service dénommée « Servirbien », par exemple, a été créée en 2002 à Mexico par la Fondation. « Dans ce pays d’Amérique latine, souligne le président Clerissi, quinze professeurs accueillent chaque année deux promotions de 90 élèves âgés de 18 à 65 ans : soit 2017 en totalité depuis le début, dont la très grande majorité est de condition très modeste. Ces enseignants ont la vocation de former ces étudiants aux métiers de maître d’hôtel, de serveur, et leur permettre d’intégrer ultérieurement le monde du travail. Cette école privée de service, la seule du Mexique, est entièrement gratuite. »

En Principauté, le programme apporte un soutien financier aux boursiers sélectionnés. Pris en charge entièrement pendant cinq mois, ces jeunes Mexicains effectuent des stages dans les meilleurs établissements et auprès de chefs renommés. En même temps, ils suivent des cours pratiques et théoriques dispensés par les professeurs du Lycée technique hôtelier de Monaco. D’autres fréquentent l’Académie de musique Rainier-III ou l’Académie de danse Princesse-Grace. La découverte des richesses artistiques, culturelles et gastronomiques de la région est également proposée. Un séjour d’une semaine à Paris ponctue leur cycle de fin d’études.

La Fondation Turquois entend pérenniser son soutien afin de sensibiliser la jeunesse à s’engager dans les milieux professionnels concernés.