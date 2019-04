FANB : une institution 04/10/16 dans le XXIe siècle Des tablettes géantes pour remplacer le tableau noir 2 dates

Nous vivons un moment historique. C’est la première fois que j’inaugure un nouvel établissement scolaire. Mesurez la chance que vous avez de disposer d’un bâtiment neuf et adapté à l’enseignement d’aujourd’hui. C’est un outil destiné à vous permettre d’avancer dans la connaissance humaine et la vie chrétienne. »

Dans une vaste salle polyvalente aux larges baies vitrées, Monseigneur Bernard Barsi prenait le micro devant cinq classes de Troisième de l’Institution François-d’Assise - Nicolas-Barré. Après les lycéens, les collégiens étaient la dernière vague d’élèves qui découvrait, hier matin, leur nouvel établissement. Trois cent cinquante jeunes prennent ainsi leurs marques et découvrent les quelque 10 000 m2 flambant neufs conçus par l’architecte monégasque Chérif Jahlan. « Je ne m’attendais pas à cela », lance Cassandra, 15 ans. Son amie Laetitia, 14 ans, partage son opinion : « La chapelle est vraiment très belle. »

De son côté, Christine Lanzerini, directeur général et chef d’établissement, souligne : « Cet établissement, nous en avons rêvé. Le rêve est devenu réalité. »

Il y a un vent d’enthousiasme dans ce double établissement, à la fois collège et lycée, qui porte dorénavant le nom d’ « Institution », selon le souhait de l’archevêque.

« La chance d’une vie »

Ce mardi 23 avril 2019 fera date. Sur le site de Roqueville, à l’endroit même où il y avait encore il y a quelques années le lycée François-d’Assise - Nicolas-Barré (FANB), où historiquement se trouvait également le collège des Franciscains, c’est un outil de travail exceptionnel dont ont pris possession les élèves, les enseignants et l’équipe de direction. Les collégiens de 6e, 5e et 4e, actuellement sur le site de Monaco-Ville, feront leur rentrée au 11 avenue de Roqueville en septembre prochain, sous la direction pédagogique de Franck Fantino, adjoint au chef d’établissement.

« C’est une grande et belle fierté, un honneur également de pouvoir intégrer cet établissement en tant que directeur général. La chance d’une vie ! » souligne Christine Lanzerini. « Après avoir fait toute ma scolarité du secondaire aux Dames de Saint-Maur à Monaco, je dirais que la boucle est bouclée. Il y a une résonance encore plus forte pour moi, c’est un sentiment particulier de permettre à FANB d’avoir un second souffle, en conservant ses valeurs et en étant à présent solidement ancré et tourné vers le XXIe siècle. » L’émotion est palpable et il y a de quoi. « Nous sommes très reconnaissants envers Monseigneur Bernard Barsi et le gouvernement princier, qui nous ont permis de penser et d’envisager ce bâtiment comme nous le souhaitions. » Une carte blanche sur l’aménagement intérieur avec, selon nos informations, une enveloppe allouée de deux millions d’euros. « Nous avons fait nos choix, en équipe, selon nos souhaits, nos vœux et nos besoins, explique Christine Lanzerini. Nous sommes davantage dans l’école de demain, avec notamment l’écran numérique interactif (ENI). » L’institution s’est donc équipée pour permettre un plein développement de l’outil numérique. « C’est un grand défi. Nous sommes très fiers et très contents. »

Conditions de travail optimales et convivialité

10 400 mètres carrés 750 élèves (collégiens et lycéens) en septembre 2019 45 salles de cours d’enseignement 8 étages 4 salles informatique 4 laboratoires de sciences 3 salles de technologie 2 laboratoires de langues 2 salles d’arts 2 CDI (Centre de documentation et d’information) 2 cours de récréation (collège et lycée) 1 chapelle 1 salle polyvalente

27 places de stationnement créées pour les voitures dans un parking public contigu. Il faut l’avouer, c’est bien peu...

2 millions d’euros ont été alloués pour les aménagements intérieurs (mobiliers, outils technologiques dont, dans chaque classe, une tablette géante pour remplacer le traditionnel tableau).

Les écrans interactifs tactiles sont nés du mélange de plusieurs innovations en matière d'écrans plats et de technologie tactile. La combinaison a donné lieu à des dispositifs « tout-en-un », très confortables à manipuler, « plug and play », à la qualité d'image incomparable, et aux performances inégalées. L’écran interactif tactile est avant tout une sorte de tablette géante qui fonctionne sous Android et qui permet de réaliser de nombreuses tâches : écrire, annoter, dessiner, faire des représentations. Dans une salle de classe, il devient un outil pédagogique essentiel. La modification d’un contenu devient beaucoup plus facile que lorsque l’on travaille à la craie sur un tableau noir. L'absence de vidéoprojecteur est l'un des atouts majeurs du dispositif. Les problèmes d'incompatibilité entre matériels sont supprimés et les réglages limités (plus besoin de calibrer l'écran comme pour un tableau blanc interactif). Le confort d'utilisation est exceptionnel : sans vidéoprojecteur, il n'y a plus de bruit de ventilateur, ni de risque d'être ébloui par la lampe ou gêné par l'ombre portée et le point chaud. Les visuels sont toujours d'une très grande qualité, même dans une salle très lumineuse. Conçus pour susciter l'intérêt de ceux qui les utilisent, par le biais de visuels attrayants, associés à un environnement de collaboration riche et intuitif, les écrans numériques interactifs tactiles sont d'une réelle valeur ajoutée dans les classes. Ils permettent de stimuler l'enseignement et servent parfaitement la pédagogie active ou encore la classe inversée.