EXCLUSIF. On vous fait visiter cette "école du futur" qui ouvrira prochainement ses portes à Monaco

Les élèves ne découvriront leurs nouveaux locaux qu’en septembre 2024, la direction ne voulant pas chambouler ses protégés en plein milieu d’année scolaire. Il n’empêche que les nouvelles infrastructures de l’International School of Monaco (ISM) sont sur le point d’être livrées.

Dans le quartier du Larvotto, sur une parcelle du grand projet Testimonio II. Au niveau de l’avenue Princesse-Grace, les derniers coups de peinture sont en cours.

"Nous faisons le tour et nous vérifions les finitions, que tout soit prêt, partage avec excitation Stuart Bryan, directeur de l’école. D’ici fin octobre, début novembre, ce sera plus ou moins terminé. Nous espérons avoir les clés du bâtiment le 24 janvier. Et de janvier jusqu’à août, nous devrons équiper l’école pour être sûr que les élèves aient un parfait espace de travail."

8000m2 de surface totale

Avec une surface totale de 8.000 m² (soit 2.000 de plus qu’actuellement), l’ISM va entrer dans une autre dimension.

"C’est un bâtiment qui a été créé sur mesure. En termes de technologie, d’innovation, nous en ferons "l’école du futur", que ce soit dans les salles de classe ou dans les zones spécialisées. Nous aurons des installations que l’ISM n’a jamais eues par le passé."

Et un sens de la communauté cher à l’école et ses 50 nationalités. "Nous aurons un atrium avec un énorme escalier qui monte de deux étages. Ce sera l’entrée principale où tous les étudiants passeront pour entrer dans l’école. Cela donnera un vrai sens de communauté qui va changer de ce qu’on a actuellement puisque l’école est séparée en trois morceaux."

En plus de cela, une grande cour de récréation extérieure au rez-de-chaussée devrait voir le jour ainsi qu’un "sunset café" pour profiter de la vue mer.

Si les salles ne sont pas encore toutes visibles ou aménagées, visite virtuelle des futurs espaces de l’ISM.

Les salles de classe

Deux classes supplémentaires seront créées dans les nouveaux locaux de l'établissement Photo Logan Potteau.

Au total, 53 salles de classe seront créées contre 51 actuellement. "Elles pourront accueillir jusqu’à 18 élèves, glisse Stuart Bryan. Il y a aussi sept petites salles de tutorat qui pourront accueillir de 10 à 12 étudiants. En termes de salles de classe, ce n’est pas plus grand que ce que nous avons ici. C’est la raison pour laquelle nous aurons une capacité d’accueil de 800 élèves (le même nombre que pour cette rentrée 2023-2024). Chacune d’entre elles sera équipée d’un tableau intelligent tactile que nous avons déjà ici. Nous allons investir dans l’équipement parce que la technologie est très importante pour nous. Le WI-FI et toutes ces choses-là doivent être très performants parce que tous nos élèves à partir de la 4e année viennent avec un iPad ou un MacBook." À noter que les salles de classe du rez-de-chaussée qui sont destinées aux 3 à 8 ans auront un accès direct à la cour de récréation avec un petit espace d’enseignement en plein air avec notamment des bacs à sable.

Le premier étage

Le rez-de-chaussée de l'établissement rappelle les couleurs du sable et de la plage avec ces tons jaunes. Photo Logan Potteau.

Le design des différents étages du nouvel établissement portera sur le thème de la nature avec la mer, le ciel et la terre. Le rez-de-chaussée est aux couleurs de la plage et du sable - dans les tons jaunes donc -; tandis que le premier étage est lui dans des tons verts qui rappellent l’herbe. Le deuxième étage, le plus haut, est logiquement bleu pour rappeler le ciel. Plus précisément, cet étage est composé d’une salle spécialisée appelée "salle d’immersion" et de nombreuses salles de classe réservées au niveau primary de 8 à 11 ans. Aussi, comme à chaque étage, les élèves pourront profiter de salles de musique et d’art visuel, ainsi qu’un "sanctuaire du bien-être". Ce dernier sera occupé par une psychologue, une conseillère ainsi qu’une infirmerie pour apporter un soutien supplémentaire aux étudiants dans le besoin. À noter que le gymnase (lire ci-dessous) sera également à cheval sur le rez-de-chaussée et cet étage.

Le deuxième étage

L'étage bleu est réservé au niveau secondary. Photo Logan Potteau.

Cet étage supérieur, bleu comme le ciel, est dédié au niveau secondary pour les enfants de 11 à 18 ans. Il est composé de l’auditorium (lire ci-dessous) ainsi que d’une des deux grandes bibliothèques que compte l’école. L’emplacement actuel - quai Antoine-Ier - en compte quatre, mais les deux nouvelles seront beaucoup plus grandes a assuré Stuart Bryan. En plus de la bibliothèque réservée au niveau primary au rez-de-chaussée à côté de l’Atrium pour les plus jeunes, celle du 2e étage sera "pour les élèves plus âgés avec une grande collection de livres mais aussi des versions digitales". à ce niveau, les élèves auront également droit à un centre de sciences équipé de laboratoires de dernières technologies. Mais aussi une salle de théâtre, quelques salles de tutorat où les élèves pourront approfondir leur cours en toute tranquillité. Un pit stop, inspiré du terme de la F1 signifiant "arrêt au stand", a été conçu le long des couloirs pour que les élèves mais également les enseignants puissent trouver un endroit où s’arrêter brièvement pour travailler ou échanger. Enfin, une zone réservée aux étudiants de plus de 16 ans a été pensée pour que ces derniers puissent travailler en toute indépendance, individuellement ou en groupe.

Les salles spécialisées

la salle imaginarium pour les plus jeunes Photo Logan Potteau.

C’est l’une des fiertés de l’école. Ce sont trois salles "spéciales" - dont une à chaque étage - de l’établissement "que nous appelons "avocat" parce qu’elles auront la même forme, ajoute Stuart Bryan. "Au 1er étage nous aurons l’imaginarium pour les plus jeunes (ici à l’image). Ce sera une zone de storytelling où les élèves pourront s’habiller comme n’importe quel personnage de n’importe quel livre et ils pourront ainsi être immergés dans l’histoire en question." "Au 2e étage, ce sera la salle immersive qui sera principalement digitale. Ce sera un espace d’enseignement avec de la réalité virtuelle où, par exemple, si on enseigne les sciences et plus particulièrement le système solaire, on pourrait visualiser toutes les planètes autour de soi et aller les toucher, etc." La 3e s’appellera la salle Harkness, en hommage à Edward Harkness, qui a donné son nom une méthode de débat et de discussion utilisée pour la première fois à la Philips Exeter Academy du New Hampshire aux USA. "Il y aura simplement une grande table ovale où chaque élève aura un espace de travail individuel supplémentaire avec une tablette en bois. L’idée est qu’ils peuvent travailler en groupe mais aussi individuellement."

Le gymnase multisports

Un gymnase de 425m² Photo Logan Potteau.

Grand de 425 m², le gymnase est fin prêt avec un tableau de score et des filets déjà installés. "Les lignes sont déjà tracées au sol. Là encore c’est une grande différence parce qu’ici nous n’avons que de petits espaces très limités pour le sport en intérieur." Les élèves pourront pratiquer le basket-ball, le volley-ball, le badminton ainsi que le football à cinq.

L’auditorium

L'auditorium servira pour des réunions, des assemblées, des spectacles... Photo Logan Potteau.

Avec une capacité de 184 personnes, l’auditorium sera une première pour l’ISM. "Ici, dans nos locaux actuels, on doit jongler à la cafétéria entre plusieurs utilisations. À Testimonio II, on pourra utiliser l’auditorium pour des réunions, des assemblées, des réunions avec les parents, des spectacles."

Les places assises sont amovibles et permettront donc d’utiliser la salle pour des examens. "Nous aurons aussi le meilleur système de son et de lumière. L’an dernier nous avons eu 18 spectacles d’art tout au long de l’année avec beaucoup de monde donc nous utiliserons l’auditorium aussi pour cela à l’avenir."

La dining room avec une vue sur la Méditerannée où les élèves pourront se restaurer. Photo Logan Potteau.