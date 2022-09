Effectifs, inclusion, mathématiques... comment Monaco aborde cette rentrée scolaire

Ce lundi matin, environ 5.696 élèves et 872 membres du personnel vont faire leur rentrée scolaire. Une de plus pour le commissaire général chargé de la direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Isabelle Bonnal, et ses équipes qui ont planché une bonne partie de l’été sur un ambitieux programme pour porter toujours plus haut le niveau d’exigence de l’enseignement à la monégasque.

Progression et inclusion des élèves

"Celui-ci réaffirme notre engagement commun pour la jeunesse de la Principauté" a tenu à souligner vendredi Isabelle Bonnal. Face aux différents chefs d’établissement - en présence de Patrice Cellario le conseiller de gouvernement ministre de l’Intérieur - elle était venue présenter cette feuille de route basée sur le maintien d’un système éducatif à la fois traditionnel et moderne, fidèle aux valeurs et aux spécificités de la Principauté, mais aussi ouvert au monde contemporain et à ses enjeux.

"Parce que la Principauté est une terre qui sait accueillir et valoriser les différences, en faisant appel aux avancées culturelles, scientifiques, technologiques, le système éducatif monégasque offrira au cours de cette année aux élèves et aux personnels qui les accueillent, tous les leviers de progression, d’inclusion et de réalisation souhaités par le prince souverain et le gouvernement princier."

Un système éducatif monégasque connu et reconnu pour son haut niveau d’exigence comme en témoignent les excellents taux de réussite des élèves de la Principauté obtenus aux examens de fin de cycle en juin dernier.

La qualité des enseignements

"Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas parce que ces résultats sont aussi exceptionnels que réguliers, qu’ils sont faciles à obtenir, ajoute Isabelle Bonnal. La recherche de cette excellence se décline et s’exprime d’abord par la qualité des enseignements qui y sont proposés, mais aussi par la finesse et le bien-fondé de l’accompagnement des élèves accueillis.

Des effectifs maîtrisés

"Elle se fonde aussi sur le maintien d’un cadre d’exercice rigoureux, sur des classes à effectifs maîtrisés - cette année sur plus de 2.000 demandes de dérogations, seules 250 ont été accordées -, sur des horaires et des méthodes pédagogiques adaptés à certains parcours scolaires spécifiques, sur un socle de compétences et d’acquis clairement défini."

Voilà pour le cadre. Mais pour le commissaire général chargé de la direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports il ne suffit plus aujourd’hui.

Elle insiste, "cette excellence ne peut pas être figée dans un monde qui fait face à des divers défis environnementaux, sociétaux et géopolitiques.

Conserver notre excellence dans la durée, c’est savoir aussi adapter les réponses éducatives aux générations futures et à la société qu’ils construiront. Deux axes majeurs guideront donc cette année notre action commune pour l’éducation: l’innovation et le bien-être à l’école."