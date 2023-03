Droit des femmes: l'artiste Mr OneTeas réalise une oeuvre en hommage à Alice Milliat avec des écoliers et le couple princier

Elle est la femme qui a dit non en 1904, en s’opposant aux prérogatives de Pierre de Coubertin, père des Jeux olympiques modernes, pour qui la discipline était une affaire d’hommes uniquement. La sportive française Alice Milliat est une oubliée de l’Histoire. Mais son combat a fait avancer les mentalités. C’est à elle que rend hommage une œuvre dévoilée ce mercredi soir par la famille princière à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes

"C’est une femme qui a dit, dès 1904, que les femmes devaient avoir le droit de participer à ces rencontres sportives internationales. Son combat a duré des années. Et le hasard fait qu’en 1921, le prince Albert Ier et Camille Blanc, président à l’époque de la SBM ont accueilli à Monaco la première olympiade féminine de l’histoire du sport à laquelle a participé Alice Milliat. La manifestation a duré pendant trois années avant que les femmes ne puissent rejoindre le comité olympique. Cette femme devait être connue pour son combat", explique Mr OneTeas, qui a impulsé cette idée d’hommage à Alice Milliat dans la production d’une œuvre d’art.

Pour la cinquième année consécutive, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a fait confiance à l’artiste pour marquer ce 8 mars et exprimer cette année, une volonté de promotion de l’égalité à travers le sport.

Les écoliers à l’œuvre

Dans cette entreprise Mr OneTeas s’est appuyé sur une centaine d’enfants qui l’ont aidé à créer le fond de la toile avec une série de petits tableaux où via des pochoirs et des bombes de couleurs, les écoliers de classes de CE1 de la Principauté ont pu laisser libre cours à leur imagination pour taguer sur la toile des mots fort de sens : égalité, solidarité, fair-play, ensemble, plaisir…

Le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont eux aussi apporté leur pierre à l’édifice, réalisant chacun une toile qui se retrouve dans l’immense composition sur laquelle se détache la silhouette d’Alice Milliat. L’œuvre sera exposée ensuite à l’école de la Condamine. Pour rappeler le message au quotidien. "Notre travail est de lutter contre les clichés. Les enfants sont les adultes de demain, je compte sur eux pour partager ces valeurs" a souligné Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes en s’adressant aux enfants venus assister au dévoilement de l’œuvre hier soir à l’Espace Saint-Antoine.

Photo Frantz Bouton.

Le sport, un levier pour changer les mentalités

Et la thématique du sport a été jugée porteuse pour transmettre les messages. "Le sport est un levier puissant pour faire changer les mentalités et lutter contre les discriminations. Il est indispensable d’agir auprès des jeunes pour la promotion d’une culture de l’égalité et de respect mutuel" estime Isabelle Berro-Amadeï qui préside le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

Pour qui ce 8 mars représentait "une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation qui nous invite à réfléchir sur la place des femmes dans la société. Et la transmission des valeurs d’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes s’effectue dès l’école. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que progressivement les stéréotypes s’estompent et d’autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste, ni violence".

La princesse Charlène a présidé un déjeuner hier, à l’invitation du ministre d’État, sous la thématique "Les femmes et le sport".

Plusieurs sportives émérites de la Principauté étaient réunies pour cet échange convivial. Notamment Paula Radcliffe, Laura Gramaglia, Charlotte Afriat ou Lisa Caussin Battaglia. Et Pierre Dartout a tenu à rappeler "qu’en Principauté la défense des droits des femmes est au cœur des priorités du gouvernement princier depuis de nombreuses années".

Et il a rendu hommage aux femmes "qui, dans le monde, se battent pour leurs droits et pour faire entendre leur voix, parfois au prix de leur vie", faisant notamment référence à leur situation en Afghanistan, en Iran ou en Ukraine.

Photo Manuel Vitali/Dir’Com’.