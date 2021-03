Des tests salivaires dès mardi dans les écoles de La Turbie

Les tests salivaires sont réservés en priorité aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels les prélèvements nasopharyngés peuvent être plus difficiles. L’école élémentaire de La Turbie pourra bénéficier dès le mardi 9 mars de cette campagne.



Liliane Cloupet, Première adjointe et déléguée aux affaires scolaires précise : "Nous nous sommes positionnés très rapidement et Madame l’Inspectrice a donné son aval pour sa circonscription à une école de Nice et à l’école de La Turbie. Ce sont des personnels de santé qui aideront à faire passer les tests : nous avons demandé leur aide aux pompiers qui ont accepté."



Liliane Cloupet a demandé à ce que les élèves de l’école maternelle soient eux aussi testés et espère que cela pourra se faire la semaine suivante. Un retour des vacances d’hiver sous le signe d’une organisation coordonnée entre les autorités académique, municipale et sanitaire, pour la protection de la jeunesse.