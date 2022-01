Des familles interpellent le recteur de la région Paca sur le protocole sanitaire dans les écoles

Comme dans la région Grand Est, des parents et grands-parents habitant en Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont unis pour demander à Bernard Beignier, recteur de l’académie Aix-Marseille, également recteur de la région académique Paca, de répondre à leurs interrogations. Celles-ci portent sur la politique sanitaire mise en œuvre par le gouvernement dans les établissements scolaires depuis le début de la crise.

Regroupés au sein de collectifs baptisés Unis Paca, les 416 signataires ont rédigé une sommation interpellative (1) le 12 janvier dernier. Ils disent n’avoir à ce jour reçu aucune réponse. Leur démarche est teintée d’inquiétude pour la santé de leurs enfants et petits-enfants, notamment s’agissant du port du masque pour les plus jeunes, mais aussi de scepticisme à l’égard de l’innocuité des vaccins sur cette population.

Dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Parmi les vingt-et-une questions posées, celle-ci résume l’esprit général: "Au regard de la balance bénéfice/risque négative pour les enfants et adolescents contraints de porter un masque facial plusieurs heures par jour, pouvez-vous affirmer que vous avez tenu compte, d’une part, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que dans toutes les décisions concernant les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, principe dont la Cour de cassation en 2005 a admis l’application directe devant le juge interne; d’autre part de l’article L112-4 du code de l’action sociale des familles, selon lequel l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toutes les décisions le concernant".

Dans un communiqué, les collectifs précisent: "nos jeunes générations souffrent de maux de tête liés au port du masque, d’anxiété, de dépression. Certains vont même jusqu’au suicide. On ne compte plus les dommages collatéraux psychologiques et physiques dont nos enfants sont malheureusement victimes".

Ils estiment également que "ces protocoles sont en partie discriminatoires, notamment pour l’accès à certains cursus, à l’égard des élèves dont les parents n’ont pas fait le choix de la vaccination qui, rappelons-le, demeure un acte médical qui doit se faire de façon consentie et éclairée".

Le rectorat de région n’a pas souhaité faire de commentaire à la sollicitation de Var-Matin.

1. La sommation interpellative est un acte d’huissier, qui vise à obtenir d’un tiers une réponse ou une réaction. La réaction, la réponse, ou l’absence de réaction et de réponse, peuvent être jointes au dossier et servir de preuve dans le cadre du règlement d’un litige.