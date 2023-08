L’International School of Monaco vit dernière rentrée sur le quai Antoine-Ier

La pluie a longtemps menacé de s’abattre sur la cour de récréation de l’ISM, sur le toit de l’école, mais s’est finalement montrée raisonnable. Laissant les élèves de l’International School of Monaco sereins pour leur première sur le quai Antoine-Ier. Car ce mardi, ce sont les nouveaux arrivants qui ont été accueillis au sein de l’établissement.

Quelque 162 nouvelles têtes sur les 800 ont fait leur rentrée en deux temps, le matin pour les enfants de 3 à 4 ans, l’après-midi pour ceux de 6 à 10 ans.

Et tous ont eu droit à la même cérémonie, bien rodée. Accueillis par le maître des lieux Stuart Bryan et une photo de famille souvenir dans le hall de l’école avant de se diriger vers la cour de récréation où Emmanuel Gauthier, responsable des primary years, a appelé les enfants niveau par niveau.

"Une nouvelle étape pour l’ISM"

Robe bleu marine et col claudine blanc pour les filles, polo blanc et short bleu marine pour les garçons étaient de rigueur. Mais pas pour Lindsay MacKenzie-Wright. Contrairement à ce que sa robe verte et son accent pourraient laisser croire, elle n’est pas Irlandaise mais écossaise. Et elle a passé plus de 20 ans à l’ISM qui, dès sa création, avait posé ses quartiers sur le quai Antoine-Ier en lieu et place du Yacht-club.

Alors quand elle évoque la dernière rentrée dans ces locaux (l’école déménage au Larvotto en septembre prochain, lire ci-dessous), la responsable du pôle bien-être est tout naturellement nostalgique, bien qu’elle soit ravie d’ouvrir un nouveau chapitre pour la 30e année de l’école.

"Je suis là depuis 23 ans. Quand je suis arrivée, l’école n’avait qu’un seul étage et au fil des années nous avons construit un étage, des salles de classe… Nous avons construit, construit, construit et aujourd’hui l’école est aussi grande que possible. Donc c’est un moment d’émotion mais c’est aussi excitant parce que c’est une nouvelle étape pour l’ISM."

Une salle de classe pour chaque langue

Pendant que les enfants se familiarisaient avec leurs nouveaux professeurs et salles de classe - les cours étant en Français et en Anglais jusqu’au collège, les élèves ont une salle de classe par langue -, le directeur Stuart Bryan s’est adressé aux parents en guise de bienvenue.

Vantant les résultats et le fonctionnement de l’établissement à la formation au baccalauréat international. Qui reprend chaque année quelques jours avant les autres établissements scolaires de la Principauté.

"C’est en lien avec notre programme de baccalauréat international, explique Stuart Bryan. Nous faisons passer les examens autour du mois de mai donc on veut que tout le monde soit de retour le plus tôt possible pour qu’ils aient plus de temps pour travailler."

Après les élèves du niveau lycée puis collège ce lundi, et les nouveaux du niveau maternelle/primaire ce mardi, c’est aujourd’hui au tour du reste des élèves de 3 à 10 ans de faire leur rentrée. Quant au reste des écoliers de la Principauté, ce sera pour lundi prochain, le 11 septembre.